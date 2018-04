Trump sugere cimeira com Kim Jong-un na fronteira entre as Coreias

RTP30 Abr, 2018, 15:23 / atualizado em 30 Abr, 2018, 15:27 | Mundo

“Estão a ser considerados vários países para o encontro, mas não seria a Casa da Paz/Casa da Liberdade, na fronteira entre a Coreia do Norte e do Sul, o local mais representativo, importante e duradouro do que outro país qualquer? Só estou a perguntar!”, escreveu Trump esta segunda-feira no Twitter.



É a primeira vez que o Presidente dos Estados Unidos se pronuncia sobre um lugar exato para a celebração da histórica cimeira, uma vez que antes apenas tinha aludido a "dois ou três locais" que estavam a ser considerados.





Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de abril de 2018

Já no sábado, Donald Trump tinha escrito na mesma rede social que a cimeira com Kim Jong-un ocorreria dentro de “três ou quatro semanas”. Contudo, ainda falta escolher o local da reunião.Na cimeira entre Kim Jong-un e o seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, na zona desmilitarizada, os líderes anunciaram o fim de mais 60 anos de conflito e prometeram a “total desnuclearização” da península.O líder da Coreia do Norte e o Presidente sul-coreano "tiveram um diálogo sincero e franco sobre a desnuclearização e o estabelecimento de uma paz permanente na península coreana, assim como sobre o desenvolvimento das relações intercoreanas", afirmou aos jornalistas o porta-voz da Presidência da Coreia do Sul, Yoon Young-chan, na sexta-feira.De Washington chegou o desejo de que o encontro entre Coreias conduza a um futuro de paz. Foi essa a mensagem deixada pela Casa Branca."Esperamos que as conversações permitam caminhar para um futuro de paz e de prosperidade para toda a Península Coreana", afirmou a Casa Branca em comunicado.