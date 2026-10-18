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Trump declara apoio "total e incondicional" a Netanyahu nas eleições em Israel
O presidente norte-americano declarou este domingo o seu apoio ao atual líder israelita nas eleições legislativas que se realizam a 27 de outubro de 2026.
Numa publicação na rede social Truth Social, Donald Trump destaca que Netanyahu “tem sido forte, corajoso e brilhante perante uma tremenda oposição, inclusive dentro de Israel”.
O presidente norte-americano declara “apoio total e incondicional” ao primeiro-ministro israelita nas eleições que se avizinham e deixa elogios à “perseverança” de Benjamin Netanyahu, que afirma ser um “guerreiro excecional e um parceiro ainda maior para a paz no combate à República Islâmica do Irão”, país que declara “morte a Israel” e “morte à América” há 51 anos.
Donald Trump afirma que qualquer líder que não seja o atual primeiro-ministro será “o líder errado” no combate à República Islâmica. Sem Netanyahu, os Estados Unidos “terão de fazer esse trabalho sozinhos”. “E eu não estou inclinado a fazê-lo”, acrescenta o presidente norte-americano.
O presidente norte-americano declara “apoio total e incondicional” ao primeiro-ministro israelita nas eleições que se avizinham e deixa elogios à “perseverança” de Benjamin Netanyahu, que afirma ser um “guerreiro excecional e um parceiro ainda maior para a paz no combate à República Islâmica do Irão”, país que declara “morte a Israel” e “morte à América” há 51 anos.
Donald Trump afirma que qualquer líder que não seja o atual primeiro-ministro será “o líder errado” no combate à República Islâmica. Sem Netanyahu, os Estados Unidos “terão de fazer esse trabalho sozinhos”. “E eu não estou inclinado a fazê-lo”, acrescenta o presidente norte-americano.
Netanyahu é, para o inquilino da Casa Branca, “o tipo de parceiro que os Estados Unidos exigem a Israel, um país pelo qual tanto têm feito”, aponta Donald Trump.No texto publicado nas redes sociais, o presidente norte-americano faz referência à guerra de Washington e Telavive contra Teerão, considerando que o Irão foi “sistematicamente destruído, tanto a nível militar como financeiro”.
“A menos que mudem rapidamente os seus métodos, em breve vamos terminar este trabalho”, assinalou ainda. Durante a última semana, a imprensa norte-americana avançou com a possibilidade de o presidente norte-americano lançar a GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), a maior bomba não nuclear do arsenal americano num eventual retomar dos ataques contra o Irão.
Minutos após a declaração de apoio, o primeiro-ministro israelita agradeceu a Donald Trump "pelo seu tremendo apoio".
"Juntos, vamos levar esta missão até ao fim!", afirmou Benjamin Netanyahu também através das redes sociais.