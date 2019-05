Partilhar o artigo Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto Imprimir o artigo Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto Enviar por email o artigo Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto Aumentar a fonte do artigo Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto Diminuir a fonte do artigo Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto Ouvir o artigo Trump defende proibição do aborto exceto em casos de violação ou incesto

Tópicos:

Roe, Ronald Reagan Donald Trump,