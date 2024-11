Trump designa Marco Rubio para chefe da diplomacia dos Estados Unidos

"Marco é um líder muito respeitado e uma voz muito poderosa pela liberdade. Será um forte defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro destemido que nunca recuará perante os nossos adversários", justificou Donald Trump, em comunicado, sobre a escolha de Rubio.

Após ter sido um crítico de Trump no passado, o político latino conservador, conhecido como um "falcão" em relação à China, Cuba e Irão, regressa à esfera de influência do próximo líder da Casa Branca, ao tornar-se no primeiro hispânico na chefia da diplomacia de Washington e que terá de lidar com os conflitos em curso no Médio Oriente e na Ucrânia e com o papel dos Estados Unidos nos órgãos multilaterais como a NATO.Rubio, acrescenta o comunicado, "não irá parar até que a política americana se concentre mais uma vez no bom senso e no bem comum".Através das redes sociais, o senador republicano afirmou que liderar o Departamento de Estado norte-americano "é uma enorme responsabilidade" e que se sente "honrado pela confiança" que Trump depositou nele."Como secretário de Estado, trabalharei todos os dias para fazer avançar a sua agenda de política externa. Sob a liderança do Presidente Trump, alcançaremos a paz através da força e colocaremos sempre os interesses do povo americano e dos Estados Unidos acima de todos os outros", declarou.Filho de imigrantes cubanos e nascido em Miami em 1971, Marco Rubio ganhou popularidade nacional ao participar nas primárias presidenciais republicanas de 2016, nas quais enfrentou Trump, que acabaria por vencer as primárias do partido e chegar nesse ano à Casa Branca.Durante essas primárias, Trump desvalorizou-o chamando-lhe "Pequeno Marco", e Rubio respondeu alertando para o modesto tamanho das mãos de Trump e chamando-lhe "vigarista" e "vulgar".No entanto, após retirar-se da corrida presidencial, manifestou a sua lealdade ao magnata nova-iorquino e teve um papel relevante junto do eleitorado latino nas últimas presidenciais realizadas em 05 de novembro, para as quais chegou a ser dado como candidato à vice-presidência, antes de a escolha recair em J.D. Vance.A partir da Comissão de Negócios Estrangeiros do Senado, influenciou a política para a América Latina da primeira administração de Trump (2017-2021), e, como vice-presidente da Comissão Especial de Informações da câmara alta do Congresso, alertou para as ameaças da China, Irão, Coreia do Norte e Rússia."Todos partilham um objetivo: querem enfraquecer a América, enfraquecer as nossas alianças, enfraquecer a nossa posição, a nossa capacidade e a nossa vontade", afirmou num discurso em março passado.Rubio condenou veementemente a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, mas em abril passado, em linha com Trump, votou contra a aprovação de um novo pacote de ajuda militar e financeira a Kiev.O senador republicano é o terceiro secretário que Trump anuncia para o seu gabinete, depois da Defesa, Pete Hegseth, e da Segurança Interna, Kristi Noem.Hoje, designou também o congressista Matt Gaetz para procurador-geral e Tulsi Gabbard, antiga democrata pelo Havai no Congresso e ex-candidata presidencial, para diretora dos serviços secretos nacionais.Entre outras nomeações, o líder republicano colocou ainda Susie Wiles como sua chefe de gabinete, John Ratcliffe como diretor da CIA, Sliese Stefanik como embaixador na ONU e Tom Homan no que designou 'czar' das fronteiras.