Trump desvaloriza alegado fornecimento de informações chinesas ao Irão

"Quando dizem que a China nos espia, eu digo: têm razão, e nós também os espiamos", afirmou Trump aos jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, um dia depois de o jornal Wall Street Journal noticiar a alegada partilha de informações entre entidades chinesas e iranianas.

"É isso que fazemos. Basicamente, eles fazem o que nós fazemos", acrescentou o Presidente norte-americano.

Em 17 de julho, o Irão lançou mísseis contra a base aérea de Muwaffaq Salti, na Jordânia, onde estão estacionadas forças norte-americanas. Três soldados dos Estados Unidos morreram no ataque.

Responsáveis norte-americanos não identificados citados pelo Wall Street Journal não especificaram quais as entidades chinesas envolvidas nem sugeriram que o Governo chinês fosse diretamente responsável.

Segundo o jornal, responsáveis norte-americanos abordaram a questão com homólogos chineses, que pediram provas da transferência das imagens de satélite e não reconheceram o envolvimento de empresas chinesas no seu fornecimento a Teerão.

Em maio, Washington impôs sanções a três empresas de satélites sediadas na China, acusando-as de facilitarem operações militares iranianas.

A China é um dos principais parceiros económicos do Irão e compra uma parte significativa da produção petrolífera iraniana, sendo também um importante apoio diplomático de Teerão.

Está prevista para o final de setembro uma visita de Estado do Presidente chinês, Xi Jinping, aos Estados Unidos.