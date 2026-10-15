Trump diz "não" a transmissão anunciada da execução por fuzilamento

“Transmitir a execução para que todos a vissem poderia ser um poderoso meio de dissuasão para que o mundo testemunhasse como os Estados Unidos lidam com terroristas. No entanto, muitas pessoas honestas e bem-intencionadas prefeririam não vê-lo morrer”, escreveu na rede Truth Social.



Ainda assim, Donald Trump reconhece que os familiares diretos das vítimas “merecem testemunhar justiça” e poderão assistir ao fuzilamento, como é habitual, ao contrário do resto do mundo.









A intenção havia sido anunciada, no início deste mês, pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, provocando uma onda de indignação e de alertas para o risco de radicalização nos Estados Unidos.





Hegseth defendia a urgência da medida para que todos conhecessem as “consequências graves neste tipo de atos”.





O vice-presidente, JD Vance, já tinha sugerido que “não sabia” se a decisão de transmitir a execução em direto seria implementada, na sequência do posicionamento de analistas e observadores internacionais que levantaram as primeiras dúvidas quanto ao plano do Pentágono.



Hasan representava o exército norte-americano, quando, em 2009, matou 13 pessoas a tiro e feriu outras 30, num ataque levado a cabo na base militar de Fort Hood, no Texas.





Foi condenado à pena de morte quatro anos depois após o homicídio e será executado a 3 de dezembro.