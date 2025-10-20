Mundo
Trump diz que irá visitar a China "no início do próximo ano"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta segunda-feira que irá visitar a China no início do próximo ano depois de ter recebido um convite de Pequim.
(em atualização)
"Fui convidado para ir à China e vou fazê-lo algures no início do próximo ano. Já temos tudo definido", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca esta segunda-feira.
Donald Trump manifestou confiança na sua relação com o presidente chinês, ao contrariar uma avaliação anterior do Pentágono de que a China estaria a planear uma invasão de Taiwan em 2027.
"Acho que vamos ficar bem com a China. A China não quer fazer isso", afirmou aos jornalistas.
O presidente dos EUA disse ainda que espera fechar um acordo comercial na Coreia do Sul com o presidente Xi Jinping ainda este mês, ainda que há poucos dias tenha afastado a possibilidade de um encontro com o líder chinês.
