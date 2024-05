Trump diz que "lunáticos da esquerda radical" têm de ser travados em campus dos EUA

Trump falou à imprensa no tribunal criminal de Manhattan, onde está a assistir ao décimo dia do seu julgamento pelo pagamento alegadamente ilegal a uma atriz porno para silenciar um caso extraconjugal, e elogiou a atuação da polícia de Nova Iorque na gestão dos protestos da Universidade de Columbia, bem como a dos agentes de Los Angeles que dispersaram o acampamento da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), de acordo com o jornal The Washington post.

"Estou muito orgulhoso dos melhores polícias de Nova Iorque. Eles são fantásticos. Fizeram um bom trabalho em Columbia e, da mesma forma, em Los Angeles, fizeram um trabalho muito bom na UCLA", disse o ex-presidente norte-americano.

"Este é um movimento da esquerda, não da direita", sublinhou Trump. "Estes são lunáticos radicais de esquerda. E têm de ser travados", adiantou.

Agentes policiais fizeram hoje mais de 100 detenções após invadirem o acampamento pró-palestiniano instalado na UCLA.

A manifestação que estava a acontecer na Universidade de Columbia, em Nova Iorque, terminou na terça-feira com a polícia a invadir um prédio administrativo, realizando dezenas de detenções.

Os protestos têm agitado muitas universidades, em várias cidades dos Estados Unidos, desde o ataque do Hamas no sul de Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas, a maioria delas civis, e fez cerca de 250 reféns.

Durante a guerra que se seguiu, Israel matou mais de 34 mil palestinianos na Faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde local, que não faz distinção entre combatentes e não combatentes, mas afirma que pelo menos dois terços dos mortos são crianças e mulheres.