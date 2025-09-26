Trump diz que não permitirá que Israel anexe a Cisjordânia

"Já chega", disse Trump, em declarações aos jornalistas no Salão Oval, enquanto assinava ordens executivas não relacionadas à política do Oriente Médio, aparentemente referindo-se a Israel. E acrescentou: "É hora de parar agora."

Trump tem-se gabado há muito tempo de sua estreita relação com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, mas o presidente norte-americano, enfrentou pressões dos líderes árabes, que expressaram publicamente preocupações sobre a ação militar israelita para anexar mais território.

Ao contrário de Gaza, onde a guerra de Israel com o Hamas continua, a Cisjordânia é governada pela Autoridade Palestiniana.

Dez países, incluindo Reino Unido, França, Canadá e Austrália, reconheceram a soberania palestiniana esta semana, na esperança de fazer reviver o processo de paz há muito moribundo, uma medida que os EUA e Israel rejeitaram veementemente.

A Alemanha, um dos aliados mais próximos de Israel, não se juntou aos apelos por um cessar-fogo ou à pressão pela soberania palestiniana, mas suspendeu algumas exportações militares.

Os países ocidentais estão indignados com a intensificação da ofensiva de Israel em Gaza, e vários reconheceram a condição de estado da Palestina.

A União Europeia está a ponderar tarifas e sanções. A perspetiva de boicotes desportivos e culturais está a crescer, e os turistas israelitas sentiram-se indesejados em alguns países.

Sob ocupação israelita desde 1967, a Cisjordânia está dividida em 167 enclaves palestinianos sob o governo civil parcial da Autoridade Nacional Palestiniana e 230 colonatos israelitas.