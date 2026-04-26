Trump diz que o Irão pode ligar aos EUA se quiser negociar

Num comunicado divulgado hoje, Sharif descreveu a conversa como "uma troca cordial e construtiva" com Pezeshkian, com quem analisou o contexto atual no Médio Oriente.

O primeiro-ministro paquistanês reiterou a disponibilidade do país para desempenhar um papel de mediador num momento de grande instabilidade geopolítica.

"Reafirmei que, com o apoio de amigos e parceiros, o Paquistão continua empenhado em actuar como um facilitador honesto e sincero, trabalhando incansavelmente para promover uma paz duradoura e uma estabilidade permanente na região", disse Sharif.

O primeiro-ministro paquistanês elogiou ainda o papel ativo de Teerão na região, destacando "o contínuo empenho do Irão, incluindo a delegação de alto nível a Islamabad liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqhchi".

Sharif encontrou-se no sábado com o chefe da diplomacia iraniana, que esteve em Islamabade para um dia de reuniões com autoridades civis e militares paquistanesas, antes de viajar para Omã.

O porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaeil Baqaei, confirmou a passagem por Mascate, "a primeira visita do ministro dos Negócios Estrangeiros Araqhchi à região desde a recente agressão israelo-americana, que afetou toda a região".

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz, abalando a economia mundial, e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.

Ainda assim, Baqaei salientou que "o Irão continua a atribuir grande importância às suas relações com os países do Golfo Pérsico e continua empenhado em reforçar a confiança mútua e a cooperação construtiva".

O porta-voz sublinhou ainda que "a relação entre Omã e o Irão é uma prova do genuíno empenho do Irão em procurar relações respeitosas e mutuamente benéficas com os seus vizinhos do sul".

No sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que representantes iranianos apresentaram uma nova proposta de negociações, apenas dez minutos após ter ordenado o cancelamento da viagem a Islamabad dos enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner para dialogar com Teerão.

Washington e Teerão acordaram a 07 de abril um cessar-fogo de duas semanas, que foi a 21 de abril prorrogado por Donald Trump, horas antes de expirar.