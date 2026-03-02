Trump diz ter aproveitado a "última e melhor oportunidade" para atacar o Irão

Donald Trump diz que os EUA continuam a realizar "operações de combate em larga escala" no Irão para eliminar as ameaças representadas pelo regime iraniano, afirmando que Teerão ignorou os avisos dos EUA e "recusou a cessar a procura por armas nucleares".“O Irão recusou parar o seu programa de armas nuclear”, disse Trump. “Pensávamos que tínhamos chegado a um acordo, mas eles recuaram”, acrescentou, afirmando que aproveitou a "última e melhor oportunidade" para atacar o Irão."Um regime iraniano com mísseis de longo alcance e armas nucleares constituiria uma ameaça intolerável para o Médio Oriente, mas também para o povo norte-americano", acrescentou.“Esta era a nossa última hipótese”, disse, afirmando que os EUA vencerão “facilmente”.O presidente norte-americano afirma que a operação no Irão está "significativamente adiantada em relação ao calendário" e garante que os EUA têm "capacidade" para um conflito que dure "muito mais tempo" do que quatro ou cinco semanas.