Trump diz ter "todo o tempo do mundo" mas para o Irão "o tempo está a esgotar-se"

Tensão no Estreito de Ormuz. Trump ordena ataques a navios que coloquem minas
Donald Trump ordenou à marinha norte-americana que abra fogo sobre qualquer barco iraniano que cruze o estreito de Ormuz com a intenção de colocar minas.
A reportagem é de Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro em Washington.
Trump fala em "controlo absoluto do Estreito"
EUA atingiram cerca de 75% dos alvos no Irão
Novo líder supremo do Irão estará ferido, embora "lúcido e ativo"
Mojtaba Khamenei não tem sido visto em público e tem comunicado apenas através de declarações escritas, estando num local secreto por razões de segurança.
Segundo as mesmas fontes, o líder iraniano foi submetido a várias intervenções cirúrgicas, incluindo operações a uma perna - estando prevista a colocação de uma prótese - e a uma mão, além de ter sofrido queimaduras graves no rosto e nos lábios, que dificultam a fala.
A comunicação com o exterior será feita através de mensagens manuscritas transportadas por estafetas, num sistema destinado a evitar riscos de segurança.
Ainda segundo o The New York Times, a Guarda Revolucionária assumiu um papel central na condução da estratégia militar no conflito com Washington e Telavive.
Entre as ações atribuídas à estrutura militar está o bloqueio do estreito de Ormuz, uma das principais rotas energéticas mundiais.
Na terça-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a decisão de prolongar o cessar-fogo com o Irão até que o Governo iraniano, que considera dividido, lhe apresente uma proposta unificada de acordo.
Trump tomou essa decisão algumas horas antes de o cessar-fogo de duas semanas, anteriormente acordado com Teerão, expirar.
Apesar do cessar-fogo, o Irão manteve o estreito de Ormuz sob um bloqueio, enquanto os Estados Unidos aplicam um bloqueio naval aos navios e portos iranianos.
C/Lusa
Papa exorta EUA e Irão a retomarem as negociações
Porta-aviões norte-americano George Bush próximo do Médio Oriente
Trump diz ter "todo o tempo do mundo, mas o Irão não tem, o tempo está a esgotar-se!"
Criticando a cobertura da guerra contra o Irão pelos meios de comunicação norte-americanos, sugerindo que está ansioso por pôr fim ao conflito, Trump disse que tem “todo o tempo do mundo, mas o Irão não tem, o tempo está a esgotar-se!”
“Um acordo só será feito quando for apropriado e benéfico para os Estados Unidos da América, os nossos aliados e, na verdade, para o resto do mundo”, concluiu.
General dos EUA na reserva. Alertas de ataque em Teerão podem ser "exercícios"
“Acho que simplesmente não temos informações suficientes neste momento para tirar conclusões definitivas”, alertou.
Reporter da Al Jazeera em Teerão confirma que defesas aéreas foram ativadas na capital
"Não sabemos quais foram as circunstâncias, nem se se tratava de drones hostis ou se foram ativadas por precaução", acrescentou.
"Posso dizer que pessoalmente vi a [ativação das defesas aéreas] com os meus próprios olhos", afirmou.
Exército afasta responsabilidades por sirenes em Teerão. "Israel não está a atacar o Irão neste momento"
"Israel não está a atacar o Irão neste momento", disse a fonte, que pediu o anonimato, sem adiantar mais pormenores.
Antes, na quinta-feira, o Ministro da Defesa israelita tinha declarado que Israel estava "pronto para retomar a guerra contra o Irão" e aguardava luz verde de Washington para "fazer o país regressar à Idade da Pedra".
"Iranianos estão todos unidos", responde Teerão a Trump
"O campo de batalha e a diplomacia são frentes totalmente coordenadas na mesma guerra. Os iranianos estão todos unidos, mais do que nunca", lê-se.
“Somos todos ‘iranianos’ e ‘revolucionários’, e com a unidade férrea da nação e do governo, e com total obediência ao Líder Supremo da Revolução, faremos com que o agressor transgressor se arrependa dos seus atos”, declararam.
“Um Deus, um líder, uma nação, um caminho”, acrescentaram.
O procurador-geral, Gholamhossein Mohseni Ejei, fez coro com comentários semelhantes, dizendo que “o presidente dos EUA deveria saber que os termos ‘linha dura’ e ‘moderado’ são conceitos sem sentido e sem fundamento no discurso político ocidental”.
“Na República Islâmica do Irão, todos os grupos e facções, em última instância, unem-se sob as ordens do Líder Supremo”, concluiu.
Trump vai reunir-se com negociadores de Israel e do Líbano
As discussões não envolvem o Hezbollah, a guerrilha xiita libanesa, cuja guerra com Israel se reacendeu com os ataques americanos e israelitas ao Irão.
As conversações serão conduzidas pelos embaixadores do Líbano e de Israel nos EUA - Nada Hamadeh Moawad e Yechiel Leiter, respetivamente - e serão mediadas pelo embaixador dos EUA no Líbano, Michel Issa.
Sistemas de defesa aérea ouvidos "a atingir alvos hostis" em Teerão
Reza Pahlavi insta UE a endurecer posição em relação a Teerão
Forças de paz da ONU substituíram estátua de Jesus Cristo vandalizada no sul do Líbano
ONU está a "trabalhar" para manter presença no Líbano
A Força Interina das Nações Unidas no Líbano atua como força de manutenção da paz entre Israel e o Líbano desde 1978, mas encontra-se no fogo cruzado entre as forças israelitas e o Hezbollah.
Israel está "a aguardar o sinal verde" de Trump para "levar o Irão à Idade da Pedra"
“Israel está preparado para retomar a guerra contra o Irão. As Forças de Defesa de Israel estão prontas tanto na defesa quanto no ataque, e os alvos estão definidos”, disse Katz.
Em declarações ao Times of Israel o ministro adiantou que Telavive está a "aguardar por um sinal verde dos Estados Unidos, antes de mais nada, para completar a eliminação da dinastia Khamenei, iniciadora do plano de extermínio contra Israel, e dos sucessores da liderança do regime terrorista iraniano, além de levar o Irão de novo à era das trevas e da destruição, explodindo instalações centrais de energia e eletricidade e destruindo a infraestrutura económica nacional”.
"Desta vez, o ataque será diferente e mortal, e desferirá golpes devastadores nos locais mais sensíveis, após os enormes golpes que o regime terrorista iraniano já sofreu, que abalarão e derrubarão os seus alicerces".
Autoridade palestiniana acusa israelitas pela morte de um adolescente na Cisjordânia
"Youssef Sameh Shtayyeh, de 15 anos, foi morto por balas disparadas pela ocupação em Nablus", diz um breve comunicado do Ministério da Saúde.
Forças norte-americanas intercetaram navio com petróleo iraniano no Índico
“Continuaremos com a fiscalização marítima global para desmantelar redes ilícitas e intercetar embarcações que fornecem apoio material ao Irão, onde quer que operem”, afirmou numa publicação nas redes sociais.
A apreensão ocorreu um dia depois de o Irão ter atacado três navios de carga no estreito de Ormuz, capturando dois deles.
Na terça-feira, a Marinha dos EUA abordou outro navio-tanque sancionado na região da Ásia-Pacífico, o M/T Tifani, depois que o Pentágono afirmou que ele estava "fornecendo apoio material ao Irão".
Trump diz que Irão está com "imensas dificuldades em perceber quem é o seu líder"
"Eles simplesmente não sabem! A luta interna entre os 'radicais', que têm vindo a sofrer DERROTAS ESMAGADORAS no campo de batalha, e os 'moderados', que não são nada moderados (mas estão a ganhar respeito!), é uma LOUCURA!", afirmou.
"Temos controlo total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos. Está 'hermeticamente fechado' até que o Irão consiga chegar a um ACORDO!!!".
Angola arrecada 6,1 mil milhões de euros com venda de petróleo no primeiro trimestre
Itália pronta para enviar dois caça-minas para o Estreito de Ormuz
"O plano de contingência elaborado pelo chefe do Estado-Maior da Defesa prevê um grupo composto por dois caça-minas, um navio de escolta e um navio de logística", afirmou Giuseppe Berutti Bergotto à emissora estatal RAI na noite de quarta-feira.
"Obviamente, não estamos a agir sozinhos. Fazemos parte de uma coligação internacional, e outras nações também enviarão caça-minas", afirmou, acrescentando que o Reino Unido, a França, a Bélgica e os Países Baixos dispõem de capacidades de remoção de minas.
Berutti Bergotto disse que os navios italianos partirão do porto de La Spezia e demorarão cerca de quatro semanas a chegar à zona. A Itália tem atualmente oito caça-minas em serviço.
França vai enviar dez toneladas de ajuda ao Líbano
"Uma nova remessa de quase dez toneladas está programada para partir hoje. Este novo pacote de ajuda humanitária responde concretamente às necessidades da população libanesa deslocada", disse Glenn Salic aos jornalistas, acrescentando que a remessa inclui tendas, kits de cozinha, lanternas e outros materiais.
Trump ordena à Marinha que "dispare e destrua qualquer embarcação" que coloque minas em Ormuz
"Ordenei à Marinha dos Estados Unidos que dispare e destrua qualquer embarcação, por mais pequena que seja (os seus navios de guerra estão TODOS, 159 no total, no fundo do mar!), que esteja a colocar minas nas águas do Estreito de Ormuz", escreveu na rede social Truth.
EUA abordaram petroleiro alvo de sanções e ligado ao Irão no Oceano Índico
"Durante a noite, as forças americanas realizaram uma interceção marítima e uma inspeção com direito de visita a bordo do navio apátrida sancionado M/T Majestic X, que transportava petróleo proveniente do Irão, no Oceano Índico, na zona de responsabilidade do INDOPACOM", o comando militar norte-americano para a zona Indo-Pacífico, afirmou o ministério no X.
Centenas de embarcações retidas no Estreito de Ormuz
Centenas de navios, com mais de 20 mil pessoas a bordo, estão retidos no Estreito de Ormuz à espera do levantamento dos bloqueios impostos por Estados Unidos e Irão.
ONU pondera manter-se no Líbano após terminar mandato da FINUL
Jean-Pierre Lacroix disse em Genebra que a ONU deverá apresentar recomendações sobre a nova missão no Líbano "antes de 01 de junho deste ano".
O Conselho de Segurança solicitou "opções para uma eventual presença das Nações Unidas pós-FINUL", referiu Lacroix durante uma conferência de imprensa na cidade suíça, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Lacroix não detalhou as diferentes opções, mas admitiu que deve ser equacionada uma presença "provavelmente mais reduzida" do que a missão atual.
A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FINUL), que perdeu cinco soldados nos últimos dias, dois franceses e três indonésios, tem atualmente cerca de 8.200 soldados de 47 países.
Serve como força de manutenção da paz entre Israel e o Líbano desde 1978, mas encontra-se sob o fogo cruzado do exército israelita e o grupo libanês xiita Hezbollah.
c/ Lusa
Alemanha insta Irão a aproveitar a oportunidade para as negociações de paz
"O Governo Federal congratula-se com a prorrogação do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão. Isto representa uma oportunidade importante para retomar as negociações diplomáticas em Islamabad, com o objetivo de estabelecer a paz e evitar uma nova escalada da guerra. Teerão deve aproveitar esta oportunidade", lê-se num comunicado.
Ministro das Finanças confiante que valor estratégico não será afetado pela guerra no Irão
Esta posição foi transmitida por Joaquim Miranda Sarmento no final da reunião do Conselho de Ministros em que o Governo aprovou uma resolução a convidar formalmente os grupos de aviação Air France-KLM e Lufthansa a apresentarem propostas vinculativas para a compra de 44,9% do capital da TAP destinados a investidores de referência.
"Relativamente à guerra, há de facto um nível de incerteza muito grande, não apenas neste setor [da aviação], mas na economia em geral. Em todo o caso, creio que os concorrentes olham para a TAP numa perspetiva de médio e longo prazo", sustentou o ministro das Finanças.
Joaquim Miranda Sarmento manifestou-se confiante que os potenciais investidores na TAP olham para a transportadora aérea nacional "como um ativo muito importante na sua estratégia de crescimento, particularmente em mercados que têm neste momento taxas de crescimento muito elevadas".
"Portanto, embora não sabemos o que vai acontecer nos próximos meses, creio que até ao momento o valor estratégico e de médio e longo prazo da TAP não é afetado por esta situação", defendeu.
c/ Lusa
Reino Unido e França "confiantes" quanto a progressos no Estreito de Ormuz
"Transformar o impulso diplomático em ação exige um planeamento rigoroso, discussões francas e compromissos firmes por parte das nações aliadas e parceiras", afirmaram numa declaração conjunta divulgada pelo Ministério da Defesa do Reino Unido.
"Estamos gratos às nações que já manifestaram a sua disponibilidade para contribuir. Estamos confiantes de que é possível alcançar progressos reais", acrescenta a declaração.
Campeonato do Mundo: enviado de Trump quer substituir o Irão pela Itália
O pedido surge numa altura em que a guerra lança dúvidas sobre a participação iraniana.
Paolo Zampolli confirmou ao FT ter sugerido o improvável cenário ao presidente americano e a Gianni Infantino, presidente da FIFA, que garantiu recentemente que o Irão participaria no torneio organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho.
Kremlin diz que Rússia mantém abastecimento de petróleo
OCDE não vê risco de estagflação devido à guerra
Governo sueco pronto para proteger a economia do impacto da guerra
"Temos tanto a disponibilidade como a capacidade para fazer mais", afirmou numa conferência de imprensa. "A nossa economia encontra-se numa situação que demonstrará que temos margem e capacidade para agir, se necessário".
Pentágono terá estimado que remoção de minas no Estreito de Ormuz possa demorar até seis meses
O jornal cita três responsáveis anónimos segundo os quais "os parlamentares foram informados de que o Irão poderá ter colocado 20 ou mais minas no Estreito de Ormuz e arredores".
Segundo a apresentação de um responsável da Defesa, "algumas foram lançadas à água à distância graças à tecnologia GPS", o que complica a sua deteção. Outras terão sido "colocadas pelas forças iranianas com a ajuda de pequenas embarcações".
Um porta-voz do Pentágono desmentiu a informação à AFP, denunciando "fugas de informação - grande parte das quais falsas - provenientes de uma sessão informativa classificada e à porta fechada" que, segundo ele, são "fruto de um jornalismo desonesto".
Irão terá recebido primeiras receitas provenientes das portagens no Estreito de Ormuz
"As primeiras receitas provenientes das portagens do estreito de Ormuz foram depositadas na conta do Banco Central", afirmou Hamidreza Hajibabaei, vice-presidente do Parlamento iraniano, segundo a agência de notícias Tasnim.
Perdas atingiram 13 milhões de barris de petróleo por dia
Ações europeias caem enquanto investidores avaliam evolução da situação no Médio Oriente
Pentágono anuncia saída do secretário da Marinha dos EUA
Phelan sai numa altura em que a Marinha dos EUA impôs um bloqueio aos portos iranianos e está a visar navios ligados a Teerão em todo o mundo, durante um frágil cessar-fogo na guerra com o Irão.
Forças israelitas dizem ter capturado membro de unidade do Hezbollah
As IDF garantem que o combatente do Hezbollah planeava levar a cabo um ataque contra as tropas israelitas antes de se render e ser detido ontem.
Teerão culpa EUA e Israel por insegurança no estreito de Ormuz
Num encontro com o enviado sul-coreano Chang Byung-ha, em Teerão, Abbas Araghchi instou a comunidade internacional a adotar uma posição clara e firme para condenar os ataques dos Estados Unidos e de Israel.
"O Irão, enquanto Estado costeiro, tomou medidas de acordo com o direito internacional para defender a sua segurança e os seus interesses; a responsabilidade pelas consequências recai sobre os agressores", declarou Araghchi, referindo-se às tensões em torno do estreito de Ormuz.
Conselho da União Europeia. Medidas de segurança sem precedentes em Chipre
Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se a partir desta quinta-feira numa cimeira que conta também com a presença do presidente ucraniano e de líderes do Médio Oriente.
Nas ruas já se percebe a dimensão do evento, mas as autoridades cipriotas preferem não falar especificamente sobre as medidas de segurança no aeroporto, em Larnaca, na capital que recebe os líderes, na sexta-feira, e em Famagusta onde nesta quinta-feira à noite haverá um jantar que junta todos os chefes de Estado e de Governo.
Sabe-se que a segurança será reforçada e rigorosa com interdição de estradas em Nicósia, junto ao aeroporto e em redor da marina de Ayia Napa.
A polícia já pediu paciência e cooperação aos cipriotas.
O Centro Conjunto de Resgate e Coordenação, em conjunto com a polícia, emitiu um alerta de proibição de navegação para a área ao redor da marina das 16 às 23 horas de quinta-feira.
Além disso, por decreto do Ministério dos Transportes, o uso de drones em todo o Chipre está proibido na quinta e sexta-feira.
O helicóptero da Polícia realizará vigilância aérea sempre que necessário, e a Guarda Nacional também vai garantir a proteção aérea para os líderes que chegarem a Chipre.
A Unidade Especial Antiterrorismo de Chipre vai estar especialmente atenta aos hotéis onde os líderes vão ficar instalados e organizar escoltas fortemente armadas dos Chefes de Estado e de Governo durante as deslocações. Já se começaram a ouvir na noite de quarta-feira e serão constantes nas próximas 48 horas.
O Serviço de Inteligência de Chipre desempenhou – vai continuar a desempenhar – um papel fundamental na prevenção de incidentes de segurança.
A guerra a 320 quilómetros de distância
A reunião dos líderes da UE terá como foco o ambiente geopolítico e a resposta da Europa, bem como o quadro financeiro plurianual 2028-2034.
Os 27 vão discutir a situação no Médio Oreinte, a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e os esforços diplomáticos que o bloco deve desenvolver para reduzir as tensões.
Mas a cerca de 320 quilómetros da região em guerra, e depois de um drone iraniano ter já atingido um base militar britânica na ilha, as medidas de segurança assumem um destaque particular.
Por isso o Presidente de Chipre vai aproveitar esta reunião para fazer com que os líderes discutam um dos artigos do Tratado a que nem sempre se dá a devida importância: o artigo 42.7 que obriga todos os 27 Estados-membros da União Europeia a prestarem assistência mútua, em tempos de crise, e que é frequentemente comparado ao Artigo 5 da NATO.
Recorde-se que depois de um drone de fabrico iraniano, lançado do Líbano, ter atingido uma base militar britânica na ilha no início do mês passado, algumas nações europeias – incluindo Grécia, Itália e França – enviaram navios para ajudar a proteger Chipre.
Mas Nikos Christodoulides quer mais, quer um plano de ação para o caso de vir a ser necessário ativar este artigo. Em entrevista à Associated Press o Presidente cipriota foi claro: “temos o artigo 42.7 e não sabemos o que acontecerá se um Estado-Membro acionar esse artigo”.
Por isso Christodoulides quer discutir e preparar “um plano operacional para o caso de um Estado-Membro desencadear esse artigo”.
“E há várias questões a esclarecer. Em primeiro lugar, existem certos Estados-membros da União Europeia, a maioria dos Estados-membros da União Europeia, que são também membros da NATO. E na NATO, temos o artigo 5.º. Então, o que acontecerá nesta situação se um Estado-Membro for simultaneamente membro da NATO e da UE? Que países irão intervir para apoiar os países vizinhos? Precisamos de dar substância a esta questão.”
Tratado de Lisboa Disposições relativas à política comum de segurança e defesa
ARTIGO 42.º 7
Se um Estado-Membro vier a ser alvo de agressão armada no seu território, os outros Estados-Membros devem prestar-lhe auxílio e assistência por todos os meios ao seu alcance, em conformidade com o artigo 51.º da Carta
das Nações Unidas. Tal não afeta o carácter específico da política de segurança e defesa de determinados Estados-Membros. Os compromissos e a cooperação neste domínio respeitam os compromissos assumidos no quadro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que, para os Estados que são membros desta organização, continua a ser o fundamento da sua defesa coletiva e a instância apropriada para a concretizar.A cláusula de defesa mútua ganha assim um nova dimensão. António Costa colocou-a na agenda na carta convite que endereçou aos Chefes de Estado e de Governo. O Presidente do Conselho Europeu também quer uma maior clarificação e um entendimento comum sobre o que pode ser feito ser for ativado por qualquer dos estados-membros.
Após os ataques de março em Chipre, vários Estados-membros têm apelado a que se garanta uma efetiva operacionalização desse artigo e a Chefe da Diplomacia Europeia, Kaja Kallas, defende a realização de exercícios ou simulacros para testar a prontidão dos Estados-membros face a possíveis crises.
A presença dos líderes árabes
Está previsto que os líderes do Líbano, Síria, Jordânia, Egito e do Conselho de Cooperação do Golfo participem numa reunião informal com altos funcionários da União Europeia na sexta-feira. Foram convidados pelo Presidente cipriota para poderem analisar as consequências das guerras no Irão e no Líbano e dos ataques na região durante um almoço de trabalho.
O Chipre tem procurado estreitar os laços com o Oriente Médio e a presença de líderes árabes na reunião desta sexta-feira será uma "excelente oportunidade para dar substância" a esse objetivo, declarou o presidente cipriota, Nikos Christodoulides, em entrevista à Associated Press.
“Penso que é muito importante termos este intercâmbio com os líderes da região, o presidente do Egito, o presidente do Líbano ou o presidente da Síria, e Sua Alteza Real da Jordânia, não só para trocar ideias, mas também para ver na prática como podemos elevar a nossa cooperação a um nível estratégico. E devo dizer que estamos muito satisfeitos com os desenvolvimentos que temos observado nos últimos 3 ou 4 anos por parte da União Europeia. Somos um Estado-membro da União Europeia, mas ao mesmo tempo fazemos parte do Grande Médio Oriente. Podemos representar os interesses dos países do Grande Médio Oriente em Bruxelas” referiu Nikos Christodoulides nesta entrevista.
“Mas, ao mesmo tempo – e isto é muito, muito importante – os países da região confiam no Chipre para os representar na União Europeia”.
Recorde-se que também o Presidente do Conselho Europeu e a Presidente da Comissão Europeia desenvolveram contactos mais próximos com os líderes, desde o início da ofensiva dos Estados Unidos de Israel contra o Irão e o Líbano.A questão das migrações
Um dos principais temas da agenda está relacionado com a forma de lidar com um possível aumento na chegada à Europa de migrantes da região em guerra, particularmente do Líbano e da Síria.
Bruxelas já admitiu que "com base nas lições aprendidas com a crise migratória de 2015 e para evitar uma situação semelhante, a UE está pronta para mobilizar plenamente seus instrumentos diplomáticos, jurídicos, operacionais e financeiros para prevenir fluxos migratórios descontrolados e preservar a segurança na Europa".
A presidente da Comissão Europeia já afastou um cenário de crise migratória como o de 2015. Ursula von der Leyen garante que a União Europeia estar mais preparada para eventuais fluxos migratórios.
Mas com mais de 4 milhões de pessoas já estão deslocadas no Irão e no Líbano e sem fim à vista para as hostilidades, o tema tem que necessariamente ser posto por Chipre em cima da mesa de negociações.
Irão acusa Trump de retórica hipócrita interminável e de contradições
Nações Unidas saúdam o prolongamento do cessar-fogo no Irão
Retomadas hoje as negociações entre Israel e Líbano
Preços do petróleo disparam 4% face à incerteza entre Teerão e Washington
Os preços do petróleo dispararam mais de 4% na abertura dos mercados asiáticos, face à incerteza sobre as negociações entre o Irão e os Estados Unidos e sobre a paralisação no estreito de Ormuz.
Por volta da 00:25 (hora de Lisboa), o preço do barril de West Texas Intermediate (WTI), referência do mercado norte-americano, subia 4,06% para 96,73 dólares (82,22 euros), com o valor do Brent do Mar do Norte, referência mundial, a aumentar 3,62% para 105,63 dólares (89,79 euros).
No entanto, o principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, abriu a sessão de hoje a ultrapassar pela primeira vez os 60 mil pontos, graças ao bom desempenho das ações de empresas de tecnologia, apesar da incerteza causada pela guerra no Irão.
Logo no início da sessão, o indicador, que reúne os 225 títulos mais representativos do mercado nipónico, registou um aumento de quase 1%, cerca de 415 pontos, superando momentaneamente a barreira dos 60 mil pontos.
No sentido contrário, o índice mais amplo Topix, que inclui as empresas da secção principal, as de maior capitalização, perdia cerca de 0,3%, ou 11,47 pontos, para 3.733,52 unidades.
O mercado de Tóquio seguiu o desempenho de Wall Street, que encerrou a sessão de quarta-feira em alta e com novos recordes nos índices S&P 500 e Nasdaq, depois de os Estados Unidos anunciarem a extensão do cessar-fogo com o Irão.
No setor dos semicondutores, um dos que mais beneficiaram do otimismo gerado pelas expectativas de que os Estados Unidos e o Irão retomem em breve as negociações para pôr fim à guerra no Médio Oriente, destacaram-se na abertura a subida da Advantest (2,56%) e da Tokyo Electron (0,7%).
O grupo de telecomunicações e investimento SoftBank, que tem apostado fortemente na inteligência artificial com investimentos multimilionários na OpenAI, criadora do modelo generativo ChatGPT, disparava 6,17%.
No setor da defesa, a Mitsubishi Heavy Industries subia 3,33% na abertura, enquanto a Kawasaki Heavy Industries avançava 2,1%.
O fabricante de automóveis Toyota, a empresa de maior capitalização japonesa, caiu 0,34%, enquanto a Sony, referência na eletrónica e no entretenimento, perdeu 2,3%.