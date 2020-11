Trump e família continuam a pedir dinheiro a apoiantes

Trump não reconheceu a vitória de Biden nas eleições de 3 de novembro, e vem insistindo, sem apresentar provas, que foi cometida uma "fraude" eleitoral e que houve "votos ilegais".A equipa jurídica do republicano intentou ações judiciais para parar de contar os boletins de voto que chegaram após o encerramento das urnas, mesmo que o carimbo do correio prove que foram enviados a tempo, e, noutros casos, para pedir a recontagem de votos.", pode ler-se numa das mensagens assinadas por Eric Trump.", acrescenta-se na mensagem.A campanha de Trump anunciou no domingo que o congressista republicano Doug Collins irá liderar a equipa para fazer a contagem dos votos "assim que o escrutínio estiver concluído".





A tomada de posse de Joe Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021 e até às 12h00 desse dia o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá manter os seus poderes.