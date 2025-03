Trump e Putin retomam contacto. O que falta para uma trégua na Ucrânia?

Braço-de-ferro entre Putin e Zelensky

A Rússia tomou a Península da Crimeia em 2014 e controla agora a maior parte de quatro regiões do leste da Ucrânia, desde que invadiu o país em 2022.

Cerca de um mês depois da primeira conversa entre os dois líderes, que destruiu as tentativas ocidentais de isolar Vladimir Putin e marcou um reatamento das relações russo-americanas, Trump e Putin voltam esta terça-feira a falar por telefone."Queremos ver se conseguimos pôr fim a esta guerra", disse Trump, que no início do seu mandato prometeu acabar com este conflito “em 24 horas”.A proposta, apresentada pelos EUA, salienta que o cessar-fogo “está sujeito à aceitação e implementação simultâneas pela Federação Russa"."A ideia em si é correta, e nós certamente apoiamo-la. Mas há questões que precisamos de discutir. E penso que precisamos de falar também com os nossos colegas americanos”, disse Vladimir Putin.Mais tarde, o Kremlin disse que Putin enviou uma mensagem a Trump sobre o seu plano de cessar-fogo através do enviado dos EUA, Steve Witkoff, que manteve conversações em Moscovo, expressando "otimismo cauteloso" de que um acordo poderia ser alcançado para pôr fim ao conflito de três anos.Um eventual entendimento entre Moscovo e Kiev parece, no entanto, difícil de acontecer, uma vez que a Rússia permanece irredutível em relação às suas exigências, que a Ucrânia rejeita à partida.Um dos pontos mais delicados nestas negociações é o destino dos territórios conquistados pela Rússia.Para além disso, a Rússia procura também, exigindo que o país mantenha o seu estatuto de neutralidade. Moscovo também já avisou que os soldados da NATO que forem enviados para território ucraniano vão ser considerados inimigos e parte direta desta guerra.A Rússia pede ainda que a dimensão do exército ucraniano seja limitada e que se realizem eleições presidenciais na Ucrânia, o que Kiev diz ser prematuro enquanto a lei marcial estiver em vigor.