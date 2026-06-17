Trump e Teerão já assinaram o acordo para colocar fim ao conflito

"O texto do Memorando de Entendimento de Islamabade foi finalizado com as assinaturas dos presidentes. Agora é tempo de testar a implementação deste acordo", frisou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, citado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA.

Baghai acrescentou que a assinatura foi feita eletronicamente e que "não teria sido apropriado" realizar uma cerimónia de assinatura.

Também hoje à noite um responsável norte-americano tinha confirmado à agência France-Presse (AFP) que o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou o acordo, após notícias de que o republicano assinou pessoalmente uma cópia do acordo durante um jantar com o presidente francês no Palácio de Versalhes, após a cimeira do G7.

"Posso confirmar a assinatura", indicou a autoridade norte-americana, quando questionada pela agência France-Presse (AFP) sobre as notícias de que Trump tinha assinado pessoalmente uma cópia do acordo durante um jantar com o presidente francês no Palácio de Versalhes, após a cimeira do G7.

c/ Lusa