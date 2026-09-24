Trump e Xi Jinping discutem IA e outros "temas quentes" em Washington

Entre as novas medidas, espera-se que agricultores e criadores de gado norte-americanos disponham de melhores condições de acesso ao mercado

“As decisões que tomarmos nestas áreas podem promover a paz e a prosperidade nas próximas décadas”, indicou.



Na última segunda-feira, o presidente norte-americano mostrou-se inflexível sobre a mesma questão: "Neste momento, estamos à frente da China e do resto do mundo. Não vou travar o crescimento de algo que será maior do que a Revolução Industrial ou do que a própria Internet".



Na sequência das declarações de Trump desta quinta-feira, Xi Jinping afirmou que a rivalidade entre os EUA e a China deve ser “saudável e manter-se dentro de certos limites”, evitando o conflito.





O presidente chinês considerou que as duas potências partilham uma "responsabilidade histórica" pelo progresso.



De acordo com os analistas, do encontro não devem resultar, no entanto, avanços significativos, mas apenas uma prorrogação da trégua comercial que termina em novembro e um acordo para analisar as ameaças de segurança da IA.



Espera-se, também, que Xi discuta a possibilidade de suspensão da venda de armas dos EUA a Taiwan, revelaram fontes próximas ao processo à Reuters. Como moeda de troca, a China estará disposta a oferecer ajuda para pressionar o Irão a ceder às exigências norte-americanas.