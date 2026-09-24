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Trump e Xi Jinping discutem IA e outros "temas quentes" em Washington
Donald Trump recebeu o presidente chinês, Xi Jinping, que faz a sua primeira visita oficial à Casa Branca desde 2015. Num discurso inicial, os líderes saudaram a relação de "amizade verdadeiramente fantástica" que mantêm e mostraram-se empenhados em debater "temas quentes", entre os quais o desenvolvimento da inteligência artificial.
A primeira visita de Xi Jinping a Washington em mais de uma década é o segundo encontro deste ano entre os dois líderes.
No átrio da Casa Branca, Donald Trump destacou a amizade pessoal com o homólogo chinês e afirmou que as duas potências têm trabalhado no sentido de estabelecerem uma relação comercial mais equilibrada.
Entre as novas medidas, espera-se que agricultores e criadores de gado norte-americanos disponham de melhores condições de acesso ao mercado Ainda assim, a inteligência artificial é, para já, o tema-chave da reunião entre Trump e Xi. As duas superpotências, que disputam a supremacia tecnológica, aceitaram dialogar sobre o tema, semanas depois de terem sido tornados públicos alguns alertas sobre as ameaças para a segurança da humanidade.
Durante a visita, Xi Jinping anunciou, ainda, que a China vai enviar dois pandas para o jardim zoológico de Atlanta, em representação da amizade entre os dois países.
No átrio da Casa Branca, Donald Trump destacou a amizade pessoal com o homólogo chinês e afirmou que as duas potências têm trabalhado no sentido de estabelecerem uma relação comercial mais equilibrada.
Entre as novas medidas, espera-se que agricultores e criadores de gado norte-americanos disponham de melhores condições de acesso ao mercado Ainda assim, a inteligência artificial é, para já, o tema-chave da reunião entre Trump e Xi. As duas superpotências, que disputam a supremacia tecnológica, aceitaram dialogar sobre o tema, semanas depois de terem sido tornados públicos alguns alertas sobre as ameaças para a segurança da humanidade.
“As decisões que tomarmos nestas áreas podem promover a paz e a prosperidade nas próximas décadas”, indicou.
Na última segunda-feira, o presidente norte-americano mostrou-se inflexível sobre a mesma questão: "Neste momento, estamos à frente da China e do resto do mundo. Não vou travar o crescimento de algo que será maior do que a Revolução Industrial ou do que a própria Internet".
Na sequência das declarações de Trump desta quinta-feira, Xi Jinping afirmou que a rivalidade entre os EUA e a China deve ser “saudável e manter-se dentro de certos limites”, evitando o conflito.
Na última segunda-feira, o presidente norte-americano mostrou-se inflexível sobre a mesma questão: "Neste momento, estamos à frente da China e do resto do mundo. Não vou travar o crescimento de algo que será maior do que a Revolução Industrial ou do que a própria Internet".
Na sequência das declarações de Trump desta quinta-feira, Xi Jinping afirmou que a rivalidade entre os EUA e a China deve ser “saudável e manter-se dentro de certos limites”, evitando o conflito.
O presidente chinês considerou que as duas potências partilham uma "responsabilidade histórica" pelo progresso.
De acordo com os analistas, do encontro não devem resultar, no entanto, avanços significativos, mas apenas uma prorrogação da trégua comercial que termina em novembro e um acordo para analisar as ameaças de segurança da IA.
Espera-se, também, que Xi discuta a possibilidade de suspensão da venda de armas dos EUA a Taiwan, revelaram fontes próximas ao processo à Reuters. Como moeda de troca, a China estará disposta a oferecer ajuda para pressionar o Irão a ceder às exigências norte-americanas.
De acordo com os analistas, do encontro não devem resultar, no entanto, avanços significativos, mas apenas uma prorrogação da trégua comercial que termina em novembro e um acordo para analisar as ameaças de segurança da IA.
Espera-se, também, que Xi discuta a possibilidade de suspensão da venda de armas dos EUA a Taiwan, revelaram fontes próximas ao processo à Reuters. Como moeda de troca, a China estará disposta a oferecer ajuda para pressionar o Irão a ceder às exigências norte-americanas.
Durante a visita, Xi Jinping anunciou, ainda, que a China vai enviar dois pandas para o jardim zoológico de Atlanta, em representação da amizade entre os dois países.
(com agências)
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