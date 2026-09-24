Visita a Washington. Xi Jinping quer ver China e EUA como "parceiros e não rivais"

O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu que China e Estados Unidos devem ser "parceiros e não rivais" e apelou à cooperação entre as duas potências, na véspera das aguardadas conversações com o homólogo norte-americano, Donald Trump.



Numa mensagem divulgada pela agência de notícias chinesa Xinhua, acrescentou que "os povos chinês e norte-americano mantêm há muito intercâmbios amistosos e os nossos interesses estão estreitamente ligados".As declarações surgiram na véspera das aguardadas conversações entre os líderes da China e dos Estados Unidos, que trocaram um aperto de mão à chegada de Xi Jinping a Washington.

As discussões deverão abordar o comércio, a concorrência tecnológica - em particular no domínio da Inteligência Artificial - e o apoio de Pequim ao Irão.

Oriana Barcelos – RTP Antena 1

O presidente chinês disse também estar "ansioso por manter conversações aprofundadas com o presidente Trump sobre as principais questões relativas às nossas relações bilaterais e à situação mundial", segundo a Xinhua.

Os dois países devem "trabalhar em conjunto para promover uma relação estável, tendo a cooperação como principal pilar, a concorrência dentro de limites razoáveis, divergências controláveis e perspetivas pacíficas", afirmou Xi.

Numa referência ao lema de Donald Trump, o líder chinês acrescentou que "o grande rejuvenescimento da nação chinesa e o objetivo de tornar a América novamente grandiosa podem perfeitamente avançar lado a lado".

Esperada prorrogação da trégua comercial

Os analistas políticos não esperam avanços significativos na visita, prevendo que esta resulte apenas numa prorrogação da trégua comercial que expira em novembro e num acordo para analisar as ameaças da Inteligência Artificial.



O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, esteve ontem reunido com o vice-primeiro-ministro chinês, He Lifeng. Ambos terão concordado em prorrogar até dia 10 de janeiro o acordo que suspendeu a guerra comercial que chegou a contemplar tarifas mútuas que ultrapassavam os 100 por cento.

Bessent também discutiu com He Lifeng o tema da Inteligência Artificial, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, colocou em cima da mesa a hipótese do “equivalente a uma linha direta que tínhamos durante a Guerra Fria” para evitar incidentes perigosos que “poderiam afetar as economias ou as sociedades e até mesmo conduzir a um conflito entre Estados-nação”.

Fontes da agência Reuters disseram que as conversações entre Trump e Xi também poderão resultar em acordos para reduzir algumas tarifas, combater o tráfico de droga e alargar o diálogo entre as forças armadas.



Trump poderá também procurar a libertação de cidadãos americanos detidos na China.

c/ agências