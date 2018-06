Trump elogia Jong-un, "um forte líder"

RTP15 Jun, 2018, 21:00 | Mundo

O Presidente norte-americano acrescentou que “quando Kim fala, o seu povo senta-se e presta atenção”. “Quero que o meu povo faça o mesmo”, disse.



Mais tarde, quando confrontado com a declaração, Trump defendeu-se ao afirmar que “estava apenas a brincar” e que os jornalistas “não compreenderam o sarcasmo”.



Donald Trump disse ainda à Fox News que, durante o mandato de Barack Obama, o ex-Presidente lhe deu a entender que “estava pronto para entrar em guerra com a Coreia do Norte”. “Na altura perguntei a Obama se já tinha falado com Kim e respondeu-me que não”, afirmou. "Eu disse-lhe que era boa ideia tentar".





.@POTUS: "When I was talking to President Obama, he essentially was ready to go to war with North Korea." pic.twitter.com/2sf932LS5p — Fox News (@FoxNews) 15 de junho de 2018

“Tivemos uma boa química”

Depois do encontro, Trump declarou que os líderes tiveram a oportunidade de se “conhecer muito bem”. “Sei perceber quando alguém quer negociar e sei quando não querem”, acrescentou. "Tivemos uma boa química".





O líder norte-americano declarou que, com a cimeira, conseguiu “resolver” a questão da ameaça nuclear de Pyongyang e confessou que deu a Kim Jong-un um “contacto telefónico muito direto” para que o líder norte-coreano possa contactá-lo “caso tenha alguma dificuldade”.



De acordo com o diário norte-americano, a impaciência de Donald Trump levou a que tentasse realizar no domingo passado a cimeira agendada para a terça-feira seguinte. Foi, no entanto, desaconselhado por Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano, e Sarah Sanders, assessora de imprensa da Casa Branca.Trump tem, contudo, sido criticado por não ter conseguido que o acordo assinado entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte especificasse que a última iria cumprir com a desnuclearização.Pompeo defendeu Trump esta semana ao declarar que nem tudo o que foi concordado durante a cimeira está contemplado no acordo.