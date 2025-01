Trump emite perdões presidenciais para dois polícias condenados por morte de homem negro

Em setembro do ano passado, o agente Terence Sutton Jr. foi condenado a cinco anos e meio de prisão, enquanto o seu colega Andrew Zabavsky foi condenado a dois anos devido a uma “perseguição policial não autorizada em 23 de outubro de 2020, que terminou com uma colisão”.Essa colisão, determinou o Departamento de Justiça dos EUA no ano passado. Os dois agentes permaneciam, no entanto, em liberdade enquanto aguardavam o resultado dos recursos que submeteram.Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, o agente Sutton, com cerca de 40 anos, e o agente Zabavsky, na casa dos 50, estavam em “suspensão indefinida sem remuneração” enquanto se aguardava pelo desfecho do processo administrativo.Terence Sutton foi unanimemente considerado culpado por um júri federal no final de 2022, após um julgamento de nove semanas, de

O mesmo júri considerou Zabavsky culpado de conspiração para obstruir e obstrução da justiça.

Mãe de jovem assassinado em choque com perdões



A Justiça concluiu que que Suttonou de lesões corporais graves para Hylton-Brown.O tribunal considerou também que Sutton e Zabavsky conspiraram para ocultar às autoridades as circunstâncias do acidente de viação que provocou a morte do jovem.

O Sindicato da Polícia de Washington DC tinha pedido perdões presidenciais para os dois agentes.

Em comunicado, o advogado de Sutton, elogiou a decisão de Trump acerca do perdão presidencial., vincou.À CNN, a mãe de Hylton-Brown, Karen Hylton, disse ter ficado chocada quando soube dos que seriam emitidos perdões.O incidente ocorreu, um homem negro que perdeu a vida depois de um agente da polícia de Minneapolis se ter ajoelhado sobre o seu pescoço durante vários minutos.Essa morte deu origem a protestos contra a brutalidade policial e a desigualdade racial nos Estados Unidos e em todo o mundo, reavivando o lema “Black Lifes Matter”.

c/ agências