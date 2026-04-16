Trump empurra israelitas e libaneses para novas negociações mas Beirute desconhece agenda

Conselheiro militar do líder supremo do Irão ameaça afundar navios norte-americanos
Mohsen Rezaei, antigo comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), nomeado conselheiro militar por Mojtaba Khamenei no mês passado, ameaçou ainda fazer soldados norte-americanos reféns caso desembarcassem e "exigir mil milhões de dólares por cada prisioneiro".
"[Donald] Trump quer tornar-se a polícia do Estreito de Ormuz, mas em caso algum recuaremos nas nossas dez condições nas breves negociações sobre um bloqueio marítimo", disse à TV estatal, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.
Para Mohsen Rezaei, “um cessar-fogo só terá significado quando todos os nossos acordos e direitos forem cumpridos e for apresentada uma declaração ao Conselho de Segurança [do Irão].”
Netanyahu vai conversar com Joseph Aoun
Islamabad mantém canais abertos entre Washington e Teerão
OMS pede proteção para as infraestruturas de saúde do Líbano
O diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que “um dos hospitais de referência para cuidados de trauma mais movimentados” no sul do Líbano, o Hospital Governamental de Tebnine, foi “danificado” em dois ataques nos dias 12 e 14 de abril.
Numa publicação nas redes sociais, disse que pelo menos 11 funcionários ficaram feridos e que as urgências e os seus equipamentos foram destruídos. Ghebreyesus acrescentou que a “farmácia e os ambulatórios do hospital também foram danificados”.
#Lebanon’s Tebnine Government Hospital, one of the busiest trauma management hospitals in the south, was damaged due to two consecutive strikes closeby on 12 and 14 April.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2026
11 workers were injured and the emergency department, including critical equipment such as ventilators,… pic.twitter.com/FxrmxiGcmu
“A OMS registou 133 ataques a serviços de saúde, com 88 mortos e 206 feridos”, desde o início do retomar das hostilidades entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, a 2 de março.
Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, “quinze hospitais e sete centros de cuidados de saúde primários foram danificados, e cinco hospitais e 56 centros de cuidados de saúde primários foram encerrados”.
A OMS apelou ainda ao “acesso humanitário seguro, contínuo e irrestrito em todo o Líbano, para que os serviços essenciais possam ser prestados sem demora e sem riscos para quem presta ou recebe cuidados”.
Europa elabora plano para líder com crise iminente de fornecimento de querosene de aviação
A Europa está mais dependente da importação de querosene de aviação – cerca de 75 por cento proveniente do Médio Oriente – do que de qualquer outro combustível para os transportes, segundo a Reuters.
A partir do próximo mês, a Comissão Europeia vai implementar um mapeamento da capacidade de refinação de produtos petrolíferos em toda a UE e introduzir medidas “para garantir que a capacidade de refinação existente é totalmente utilizada e mantida”, refere uma proposta preliminar.
A União Europeia está também a trabalhar em medidas direcionadas para o fornecimento de querosene de aviação, mas estas ainda estão em desenvolvimento, disseram responsáveis familiarizados com as propostas. A Comissão Europeia recusou comentar os planos preliminares, que deverão ser publicados a 22 de abril.
Netanyahu ordena continuidade da ofensiva no Líbano
Não há sinais de tréguas na fronteira norte de Israel.
O objetivo é claro, consolidar e expandir a zona de segurança no sul do Líbano, uma instrução que já terá chegado à hierarquia militar.
Líbano sem conhecimento de próximo contacto com Israel
O Líbano "não tem conhecimento" de um próximo contacto com Israel, afirmou fonte oficial libanesa à agência France-Presse (AFP), após o presidente norte-americano ter anunciado que os líderes dos dois países em estado de guerra vão dialogar esta quinta-feira.
"Não temos conhecimento de qualquer contacto previsto com a parte israelita e não fomos informados por canais oficiais", declarou esta fonte à AFP.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou, na quarta-feira, que os líderes de Israel e do Líbano vão falar hoje sobre um possível cessar-fogo mediado por Washington.
"Estamos a tentar dar algum espaço para respirar entre Israel e o Líbano. Passou muito tempo desde que os dois líderes falaram, cerca de 34 anos. Amanhã [hoje] acontecerá. Espetacular!", escreveu Trump na rede social Truth Social, da qual é proprietário.
Este anúncio, que não especifica quem são os líderes, surge depois de os Governos de ambos os países terem acordado reunir-se novamente para continuar a dialogar sobre um cessar-fogo que interrompa os ataques israelitas contra o Líbano, iniciados após a guerra com o Irão.
Na terça-feira, o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, e a homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantiveram um encontro de duas horas e meia na presença do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.
O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano Tommy Pigott assegurou posteriormente que "todas as partes concordaram em iniciar negociações diretas numa data e local mutuamente convencionados".
As negociações, das quais o grupo xiita Hezbollah foi excluído, constituíram o encontro de mais alto nível entre Israel e o Líbano desde 1993.
Estas conversações ocorrem após seis semanas de confrontos entre o Hezbollah e Israel em território libanês, que causaram mais de 2.000 mortos e mais de um milhão de deslocados devido aos ataques e incursões israelitas, que o Governo de Benjamin Netanyahu justifica pelo lançamento de `rockets` do grupo islamista.
Israel recusou-se a incluir o Líbano na trégua que os Estados Unidos declararam com o Irão na semana passada e continuou com os ataques em território libanês, incluindo esta terça-feira, enquanto decorria a reunião em Washington.
As discrepâncias entre ambas as delegações são profundas, dado que o Governo libanês pede um cessar-fogo imediato que permita um diálogo mais amplo, mas Israel descarta essa possibilidade e exige o desarmamento total do Hezbollah e a criação de uma "zona de segurança" no sul do Líbano que lhe permita controlar a faixa entre a fronteira e o rio Litani.
"A tentar criar algum espaço entre Israel e o Líbano"
- O presidente norte-americano voltou a recorrer à sua plataforma Truth Social para sinalizar que haverá, esta quinta-feira, uma nova ronda de conversações entre responsáveis israelitas e libaneses. Sem nomear intervenientes. “A tentar criar um pouco de espaço entre Israel e o Líbano. Há muito tempo que os dois líderes não conversam, cerca de 34 anos. Isso acontecerá amanhã”, escreveu Donald Trump;
- A partir de fontes libanesas, o jornal Financial Times noticiou que um cessar-fogo pode ser anunciado a breve trecho;
- O gabinete de segurança israelita discutiu um cessar-fogo após as negociações entre Israel e Líbano, mediadas por Washington, na passada terça-feira. Todavia, as Forças de Defesa de Israel prosseguem os ataques em solo libanês. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou mesmo que o Estado hebraico estaria prestes a "invadir" a cidade de Bint Jbeil, no sul do Líbano, classificando-a como um bastião do Hezbollah, movimento conotado com Teerão;
- Quatro socorristas libaneses morreram em ataques israelitas na localidade de Mayfadoun, no sul do Líbano. Outras seis pessoas ficaram feridas;
- Entretanto, a Casa Branca veio negar os Estados Unidos tenham solicitado um prolongamento do cessar-fogo com o Irão, cujo prazo terminará na próxima semana. De acordo com a porta-voz de Trump, Karoline Leavitt, as conversas entre os dois países foram “produtivas e estão em andamento” e a Administração norte-americano está “otimista quanto às perspetivas de um acordo”;
- Karoline Leavitt afirmou ainda que uma segunda ronda de negociações entre Estados Unidos e Irão terá "muito provavelmente" lugar em Islamabad, sublinhando que o Paquistão é “o único mediador”;
- O chefe do exército paquistanês esteve reunido, em Teerão, com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros;
- Os Estados Unidos anunciaram, em simultâneo, novas sanções contra a indústria petrolífera iraniana. Os alvos são mais de duas dezenas de pessoas, empresas e navios a operar sob a liderança do magnata do sector petrolífero Mohammad Hossein Shamkhani;
- O Comando Central dos Estados Unidos indicou ter impedido dez navios de saírem de portos iranianos nas primeiras 48 horas do bloqueio naval anunciado por Trump para Ormuz. Contudo, pelo menos três navios que largaram de portos iranianos cruzaram o estreito;
- O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, afirmou em conversa telefónica com o homólogo iraniano, Abbas Araqchi, que a atual situação atingiu uma "fase crítica de transição da guerra para a paz", abrindo-se "uma janela de oportunidade";
- Os ministros das Finanças de 11 países, entre os quais o Reino Unido e o Japão, pediram “apoio de emergência” do FMI e do Banco Mundial para assistir países afetados pela guerra no Médio Oriente.
Americanos e iranianos devem retomar negociações nos próximos dias
O comando central dos Estados Unidos garante que o bloqueio do Estreito de Ormuz já impediu a saída de nove navios dos portos iranianos. Estados Unidos e Irão devem retomar as negociações de paz nos próximos dias.
Donald Trump voltou a atacar o papa Leão XIV
O presidente norte-americano diz que alguém precisa de informar Leão XIV sobre as dezenas de mortes de inocentes provocadas pelo regime de Teerão. Sem responder directamente a Trump, o lider da igreja católica sustentou que apesar de diferenças de crenças, formas de rezar e de viver, todos podemos viver em paz.