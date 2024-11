Trump escolhe Jamieson Greer como representante comercial

"Estou muito satisfeito por nomear Jamieson Greer para o cargo de representante comercial dos Estados Unidos", declarou na terça-feira Donald Trump, em comunicado.

Greer foi chefe de gabinete de Robert Lighthizer, antigo representante comercial de Trump e um cético em relação ao comércio livre, e é atualmente sócio do escritório de advogados King & Spalding em Washington.

O escritório do representante comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), que Greer vai liderar, vai desempenhar um papel fundamental ao lado do Departamento de Comércio na imposição das tarifas que Trump prometeu.

Trump ameaçou impor novas taxas sobre importações do México, Canadá e China, assim que tomar posse, como parte de esforços para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga.

Caso sejam aplicadas, as taxas podem aumentar drasticamente os preços para os consumidores norte-americanos, desde o gás até aos automóveis. Os Estados Unidos são o maior importador de bens do mundo, sendo o México, a China e o Canadá os três principais fornecedores.

Trump fez as ameaças através da rede social que controla, a Truth Social, e insurgiu-se contra o afluxo de imigrantes ilegais, apesar de as travessias da fronteira sul terem registado um mínimo de quatro anos.

"A 20 de janeiro, como uma das minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para impor ao México e ao Canadá uma taxa de 25% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos e as suas ridículas fronteiras abertas", escreveu.

Se Trump avançar com a ameaça de aplicação de taxas alfandegárias punitivas, os novos impostos vão representar um enorme desafio para as economias do Canadá e do México, em particular.