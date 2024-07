Trump fará no sábado primeiro comício de campanha desde tentativa de assassínio

O candidato republicano será acompanhado por J.D. Vance, o seu candidato a vice-presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump anunciou na segunda-feira o senador do Ohio como o seu candidato a vice-presidente pelo Partido Republicano, num à margem da Convenção Nacional Republicana, que decorre até quinta-feira em Milwaukee, no estado Wisconsin.

O ex-presidente pôs assim fim a uma incógnita que durava há meses, nomeando o senador de 39 anos como o seu "número dois" para a corrida presidencial.

Vance junta-se a esta corrida num momento extraordinário do país, após uma tentativa de assassínio de Trump num comício no sábado que abalou a campanha presidencial, trazendo nova atenção à violência política e à retórica agressiva no país.

Trump ficou ferido no sábado durante um evento de campanha na Pensilvânia, quando um homem disparou em direção ao palco onde o ex-presidente fazia um discurso.

Uma das balas atingiu a orelha direita do ex-presidente, causando um ferimento leve.

O governador do estado da Pensilvânia, Josh Shapiro, anunciou que um ex-bombeiro identificado como Corey Comperatore, de 50 anos, morreu enquanto protegia a sua família dos tiros disparados por Thomas Crooks, de 20, que acabou morto pelas autoridades.

Após o ataque, o presidente do Comité de Segurança Interna do Senado norte-americano anunciou a criação de uma comissão bipartidária de investigação a possíveis falhas de segurança que permitiram o ataque de sábado contra o magnata.

O senador Gary Peters destacou que a intenção é que seja "rápido" e que as audiências sejam realizadas antes do período de férias do Congresso, em agosto.

Para isso, aproveitarão a investigação anterior sobre falhas de segurança no ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021, que usarão como "modelo".