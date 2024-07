Trump faz primeiro comício após tentativa de assassinato e critica Joe Biden

"Eu estou a concorrer para ser o presidente de toda a América, não apenas de metade, porque não há vitória se vencer apenas para metade da América", disse Donald Trump, num longo discurso de uma hora e meia em Grand Rapids, no estado do Michigan.

Este foi o primeiro comício uma semana depois de ter sido alvo de uma tentativa de assassinato e Donald Trump fez questão de o dizer várias vezes, perante uma plateia de cerca de 12.000 pessoas.

O comício abriu com J.D.Vance, senador do Ohio e escolhido como candidato à vice-presidência, que atacou a administração do presidente Joe Biden em matéria de política fronteiriça, e manifestou apoio às políticas comerciais protecionistas de Donald Trump.

O candidato republicano, e ex-Presidente dos Estados Unidos, repetiu que os democratas estão a permitir a entrada ilegal de imigrantes no país para fazer com que eles ainda votem nas eleições, mas a acusação não tem fundamento, como escreveu o New York Times.

No discurso, Donald Trump voltou a dizer que não está associado ao denominado `Projeto 2025`, promovido pela Heritage Foundation, de extrema-direita, que propõe um roteiro para uma mudança radical na Administração norte-americana.

Sobre Joe Biden, que se recandidata à liderança da Casa Branca, Donald Trump voltou a criticar a saúde do presidente norte-americano, dizendo que é "um homem doente, débil e patético que não pode apresentar a umas eleições".

Do lado dos democratas, enquanto Joe Biden está a recuperar de uma infeção por covid-19, a campanha para as presidenciais prosseguiu com a vice-presidente Kamala Harris numa angariação de fundos hoje em Provincetown, Massachusetts.

O comício de Trump aconteceu no Michigan que, de acordo com a Associated Press, é um estado crucial para as eleições presidenciais de novembro. Nas eleições de 2016, Donald Trump venceu por pouco mais de 10.000 votos em relação à candidata democrata Hillary Clinton, mas na votação em 2020 Joe Biden saiu vitorioso com uma margem de 154.000 votos face a Trump.