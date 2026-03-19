Trump garante que não vai enviar tropas para o Médio Oriente

Presidente libanês pede tréguas e recebe ministro francês dos Negócios Estrangeiros
O chefe de Estado do Líbano enfatizou "a necessidade de um cessar-fogo" e reiterou a sua iniciativa de propor negociações diretas com Israel, conforme anunciado pela presidência em comunicado.
Afirmou ainda que "o essencial é pôr fim à escalada" entre Israel e o Hezbollah no Líbano.
Líbano diz que ataque israelita deixou subestação de energia fora de serviço
Em comunicado, a autoridade de energia afirmou que o ataque danificou várias partes da subestação em Bint Jbeil, afetando o fornecimento de energia na cidade e nos municípios vizinhos.
"Pequeno preço a pagar". EUA pedem 200 mil milhões de dólares para financiar guerra no Irão
O Pentágono está a pedir 200 mil milhões de dólares para financiar a guerra no Irão. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quinta-feira que os EUA precisam de mais financiamento "por várias razões" e que este é "um pequeno preço a pagar" para travar esta guerra.
"Voltaremos ao Congresso e aos nossos representantes para garantir que temos financiamento adequado", afirmou Hegseth, acrescentando ser "preciso dinheiro para matar os bandidos".
Donald Trump confirmou a notícia, classificando o valor como “um pequeno preço a pagar” para garantir que as Forças Armadas têm tudo o que precisam para travar uma guerra contra o Irão.
"Queremos estar na melhor forma possível, a melhor forma em que já estivemos", disse o presidente norte-americano aos jornalistas na Sala Oval, ao lado da primeira-ministra do Japão. "É um pequeno preço a pagar para garantir que nos mantemos no topo", acrescentou.
Trump não especificou para que necessitaria o Pentágono dos recursos, dizendo apenas que deseja garantir que as Forças Armadas têm "grandes quantidades de munições". Ainda assim, negou que os EUA estejam com falta de armamento, argumentando que o Governo está a ser "criterioso" com os seus gastos.
"Estamos a pedir por vários motivos, que vão além até do que estamos a discutir sobre o Irão", disse Trump. "Munições em particular, no que diz respeito ao armamento de alta qualidade, temos bastantes, mas estamos a preservá-las”, disse.
Resistência garantida no Congresso
O pedido terá ainda de passar pelo Congresso, onde irá certamente encontrar resistência por parte de alguns deputados que são contra o conflito.
Alguns republicanos moderados, que seriam fundamentais para a aprovação deste orçamento, já expressaram ceticismo em relação ao pedido.
"É consideravelmente maior do que eu imaginava, mas não sei como está discriminado", disse a senadora Susan Collins, republicana do Maine e presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, citada pelo New York Times.
A senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca, disse que a Administração Trump teria de fazer um esforço mais concertado para dialogar com o Congresso sobre a guerra antes que tal pedido pudesse ser aprovado.
"Não se pode simplesmente chegar aqui com uma fatura e dizer «paguem isto» e esperar ter uma grande cooperação daqui para a frente", disse Murkowski aos jornalistas na quarta-feira.
O montante avançado representa um aumento significativo face ao orçamento anual do Departamento de Defesa, que ronda os 900 mil milhões de dólares (cerca de 780 mil milhões de euros), o mais elevado de sempre. De acordo com estimativas do Pentágono partilhadas com o Congresso e citadas pelo diário norte-americano The New York Times, os Estados Unidos gastaram mais de 11,3 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) nos primeiros seis dias da guerra contra o Irão.
O pedido de mais verbas para a guerra faz questionar por quanto tempo se irá prolongar o conflito.
O secretário da Defesa norte-americano disse que os Estados Unidos não têm um "cronograma definido" nem um "prazo final" para o fim das operações militares norte-americanas no Irão, que começaram há quase três semanas.
"Não queremos estabelecer um calendário específico para isto", indicou Pete Hegseth durante uma conferência de imprensa, ao mesmo tempo que garantiu que a operação estava "completamente dentro do calendário" para cumprir os objetivos definidos pelo presidente.
Moscovo acusa Israel de "atacar" dois jornalistas da RT no Líbano
"O ataque aos jornalistas foi realizado de forma deliberada e direcionada", afirmou a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, em comunicado, acrescentando que o embaixador israelita em Moscovo seria convocado "em breve".
O Exército israelita afirmou, por sua vez, que "não tinha como alvo civis ou jornalistas" e que tinha solicitado explicitamente a evacuação da área onde se encontrava a equipa da RT "com bastante antecedência" à realização dos ataques aéreos.
OMI propõe criação de corredor humanitário no estreito de Ormuz
A Organização Marítima Internacional (OMI) quer a criação de um corredor humanitário no Estreito de Ormuz para retirar os navios presos no Golfo Pérsico devido ao conflito no Médio Oriente, refere uma declaração adotada hoje.
"Estou pronto para começar a trabalhar imediatamente nas negociações destinadas a estabelecer um corredor humanitário para evacuar todos os navios e marítimos retidos", afirmou o secretário-geral da OMI, Arsenio Dominguez, no final de uma sessão extraordinária de dois dias do Conselho da OMI que terminou hoje em Londres.
Mas, acrescentou, "para que isso se concretize, precisarei da compreensão, do empenho e, acima de tudo, de ações concretas por parte de todos os países envolvidos, bem como do setor e das agências relevantes da ONU".
A OMI, agência da ONU responsável pela segurança marítima, estima que 20 mil tripulantes estão atualmente a bordo de 3.200 navios retidos no Golfo Pérsico devido à insegurança no estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irão em retaliação aos ataques norte-americanos e israelitas.
Irão quer que Berlim "esclareça o papel" da base americana em Ramstein
O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, tinha já declarado que "não via atualmente razões para duvidar da legalidade da utilização de Ramstein pelos EUA".
F-35 dos EUA danificado por alegado fogo iraniano fez aterragem de emergência
Tim Hawkins, porta-voz do Comando Central dos EUA, afirmou que o caça de quinta geração estava "a realizar uma missão de combate sobre o Irão" quando foi forçado a efetuar uma aterragem de emergência.
"A aeronave aterrou em segurança e o piloto encontra-se em estado estável", adiantou Hawkins. "Este incidente está a ser investigado."
A confirmar-se, esta seria a primeira vez que o Irão atinge uma aeronave norte-americana na guerra iniciada no final de fevereiro.
Escolas de condução descontentes com exclusão de apoios ao gasóleo
A Associação Nacional de Industriais do Ensino de Condução Automóvel (ANIECA) considerou incompreensível a exclusão das escolas de condução do reforço de apoio ao gasóleo e alertou para o risco de encerramento de empresas e destruição de emprego.
Em comunicado, a associação explicou que os combustíveis representam até 40% dos custos operacionais de uma escola de condução, tornando o aumento do preço do gasóleo particularmente gravoso, e alertou que a ausência de medidas de mitigação específicas aumenta ainda mais a pressão sobre as empresas do setor, que operam já com margens reduzidas.
O presidente da ANIECA, António Reis, citado no comunicado, disse que há risco real de encerramento de empresas e destruição de emprego num setor que é estratégico para o país, e defendeu ser fundamental o Governo reconhecer a especificidade e relevância da atividade das escolas de condução, assegurando condições mínimas de sustentabilidade.
A associação disse que as escolas de condução estão numa posição particularmente vulnerável, por estarem contratualmente impedidas de atualizar os preços durante dois anos, uma limitação que compromete a sua capacidade de resposta ao aumento contínuo dos custos operacionais, nomeadamente com combustíveis, que é uma das principais despesas do setor.
Em Portugal, existem cerca de 1.200 escolas de condução, a grande maioria micro e pequenas empresas, que asseguram mais de 5.000 postos de trabalho diretos e milhares de empregos indiretos, sendo responsáveis pela formação de mais de 200.000 novos condutores por ano, segundo dados da associação.
A exclusão das escolas de condução do reforço de apoio ao gasóleo aprovado pelo Governo para os próximos meses é, por isso, incompreensível e injustificada, segundo a ANIECA.
Destacou ainda que este não é um caso isolado e que o setor continua a ser penalizado no âmbito das medidas relacionadas com o IVA dos combustíveis, acumulando impactos negativos sucessivos que estão a colocar em causa a viabilidade económica de muitas empresas e milhares de postos de trabalho.
Face ao impacto da guerra no Médio Oriente, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou a introdução de um mecanismo de desconto adicional no gasóleo profissional para as empresas de passageiros e mercadorias, para os próximos três meses.
Esta medida, que anunciou no debate quinzenal na Assembleia da República, na quarta-feira, corresponde a um desconto adicional sob forma de reembolso de 10 cêntimos por litro até 15 mil litros por veículo para os próximos três meses.
Cenário severo do BCE vê preço do petróleo atingir pico de 145 dólares/barril
O cenário mais severo traçado pelo Banco Central Europeu (BCE) sobre os impactos da guerra no Médio Oriente projeta um um pico no preço do petróleo de 145 dólares por barril, enquanto no cenário base fica nos 90 dólares.
Nas previsões económicas divulgadas hoje, que já foram ajustadas aos efeitos da guerra, a inflação foi revista em alta para 2,6% em 2026, 2% em 2027 e 2,1% em 2028, enquanto o crescimento económico foi revisto em baixa, para uma média de 0,9% em 2026, 1,3% em 2027 e 1,4% em 2028.
Este é o cenário base, mas a equipa do BCE também projetou outros dois, o adverso e o severo, ainda que ressalvando que "não atribui probabilidades a esses cenários, que servem para destacar as principais incertezas relativas ao impacto do conflito".
O cenário adverso incorpora efeitos indiretos e de segunda ordem mais fortes do que a projeção de referência, "com o objetivo de capturar possíveis não linearidades na propagação do choque inicial nos preços da energia para outros preços em toda a economia", pelo que pressupõe um aumento muito mais acentuado nos preços da energia, bem como um aumento na incerteza e nos efeitos adversos internacionais.
Neste cenário adverso, prevê-se que os preços do petróleo e do gás natural atinjam o pico de 119 dólares por barril e 87 euros por Megawatt-hora (MWh), respetivamente, no segundo trimestre de 2026, antes de convergirem para as projeções de referência no terceiro trimestre de 2027.
"Em relação à projeção de referência, o cenário adverso implica que a inflação seria 0,9 pontos percentuais (p.p.) e 0,1 p.p. maior em 2026 e 2027, respectivamente, mas 0,5 p.p. menor em 2028 devido às pressões desinflacionárias decorrentes da rápida normalização dos preços da energia nesse ano", lê-se nas projeções.
Por outro lado, o crescimento económico seria menor do que na projeção de referência em 2026 e 2027, mas maior em 2028.
Já o cenário severo considera a hipótese de se verificar um choque de preços da energia mais forte e persistente, maior incerteza e efeitos indiretos e de segunda ordem ainda mais acentuados, com a previsão de que os preços do petróleo atinjam um pico de 145 dólares por barril e os preços do gás de 106 euros por MWh no segundo trimestre de 2026, antes de recuarem a um ritmo muito mais lento e permanecerem significativamente acima das premissas dos cenários base e adverso durante o restante do horizonte de projeção.
Face ao cenário base, a inflação seria significativamente e persistentemente mais alta ao longo do horizonte de projeção (em 1,8 p.p. em 2026, 2,8 p.p. em 2027 e 0,7 p.p. em 2028), pelo que existe uma diferença significativa na inflação em 2028 entre o cenário adverso (1,6%) e o cenário severo (2,8%).
"A projeção destaca o papel fundamental da evolução do conflito, das interrupções no fornecimento de energia e da magnitude dos mecanismos de propagação desencadeados pelo choque na determinação do impacto sobre a inflação no médio prazo", salientou o BCE.
Quanto ao crescimento económico, neste cenário severo, seria 0,4 a 0,5 p.p. menor em 2026-27 e, em seguida, subiria para 0,5 p.p. acima da projeção inicial em 2028, o que reflete o aumento presumido do rendimento e da procura resultante da resposta ascendente dos salários após o aumento da inflação nos anos anteriores.
Mais de mil mortos no Líbano em ataques israelitas desde 2 de março
A ofensiva israelita no Líbano matou 1.001 pessoas, incluindo 118 crianças, desde o início da guerra entre Israel e o movimento xiita pró-iraniano Hezbollah, a 02 de março, anunciou hoje o Ministério da Saúde libanês.
Entre as pessoas mortas há também 79 mulheres e 40 profissionais de saúde, segundo o ministério, cujo anterior balanço indicava 968 mortos.
O novo balanço das autoridades libanesas também refere 2.584 feridos.
O Líbano foi a 02 de março arrastado para o conflito regional desencadeado a 28 de fevereiro por uma ofensiva dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, quando o Hezbollah lançou um ataque a Israel, que desde então tem bombardeado intensamente o sul do país, com forças de artilharia e blindados.
A 16 de março, o Exército israelita anunciou ter iniciado "operações terrestres limitadas e direcionadas" contra o movimento pró-iraniano no sul do Líbano.
Em 17 dias, o número total de deslocados ultrapassou um milhão, o que representa mais de um sexto da população do país.
Trump rejeita colocar tropas no Médio Oriente
O líder norte-americano avançou ainda que disse ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, para não atacar infraestruturas energéticas e que este concordou.
"Disse-lhe 'não faças isso', e ele não vai fazê-lo", assegurou.
Questionado sobre uma notícia segundo a qual o Pentágono estaria a solicitar 200 mil milhões de dólares para o conflito, Trump respondeu que os EUA precisam de mais financiamento por "muitas razões" no contexto da guerra com o Irão.
Na mesma conferência de imprensa, o presidente afirmou ainda que Washington está "a defender o Estreiro de Ormuz para toda a gente".
Netanyahu vai dar conferência de imprensa às 18h30
Refinaria de petróleo no norte de Israel atingida por mísseis iranianos
Amnistia acusa Israel de matar sem razão médicos e socorristas no Líbano
Essas alegações “não justificam considerar hospitais, instalações médicas ou transporte médico como campos de batalha, nem tratar médicos e paramédicos como alvos”, afirmou a diretora regional adjunta para o Médio Oriente e Norte de África da Amnistia Internacional, Kristine Beckerle, em comunicado hoje divulgado.
A responsável lembrou que os profissionais de saúde “arriscam as suas vidas para salvar outras”, e que os hospitais e ambulâncias são especificamente protegidos pelo direito internacional humanitário.
Mais de 3,19 milhões de israelitas sem acesso a abrigos e árabes são os mais afetados
O balanço publicado em 6 de janeiro pelo Controlador do Estado e Provedor de Justiça de Israel, Matanyahu Englman, mostrou que um terço da população israelita, mais de nove milhões de pessoas, continuam sem acesso a um abrigo ou 'bunker' para se refugiar de ataques, numa altura em que a guerra com o Irão causou pelo menos 14 mortos no país.
“Um terço dos residentes de Israel não está devidamente protegido contra ataques com mísseis, incluindo mais de 42.000 residentes que vivem em comunidades situadas num raio de nove quilómetros da fronteira com a Síria e o Líbano”, afirmou o provedor, citado no comunicado.
De acordo com o Shomrim, portal de notícias independente e sem fins lucrativos que analisou o documento, o último relatório deste tipo, em 2020, indicava que o número de cidadãos sem acesso a estes abrigos passou de 28% para 33%.
A rede de abrigos é significativamente deficitária entre a comunidade árabe que reside em Israel, com o rácio de abrigos a chegar a um para cada 15 mil pessoas, acrescentou o portal, citando o relatório.
Existem apenas 37 abrigos públicos nas comunidades árabes, o que representa apenas 0,3% do número total de abrigos no país, indicou o relatório .
Dos 37, oito estão encerrados.
O meio de comunicação social adiantou que, de acordo com dados de 2024 do Centro de Emergência para Autoridades Locais Árabes, cerca de 60% das autoridades árabes não dispunham de abrigos antiaéreos.
Israel afirma ter destruído vários navios de guerra iranianos no Mar Cáspio
"Ontem (quarta-feira), caças israelitas (...) atacaram infraestrutura naval iraniana chave no Mar Cáspio", afirmou um comunicado militar. "Alvejaram instalações portuárias e uma base naval iraniana onde estavam estacionados dezenas de navios militares, incluindo lanchas de mísseis e navios de patrulha".
"Este é um dos ataques mais significativos levados a cabo pelos militares" desde o início da campanha de bombardeamentos israelo-americanos contra o Irão, a 28 de fevereiro, segundo os militares, que divulgaram imagens dos ataques.
Secretário da Defesa norte-americano pede mais 200 mil milhões para guerra
O secretário da Defesa dos Estados Unidos anunciou hoje que o Pentágono vai solicitar ao Congresso cerca de 200 mil milhões de dólares (cerca de 175 mil milhões de euros) adicionais para financiar a guerra contra o Irão.
Em conferência de imprensa no Pentágono, Pete Hegseth disse que o pedido visa assegurar recursos para operações em curso e futuras no conflito, que já entrou na terceira semana.
"Voltaremos ao Congresso e aos nossos representantes para garantir que temos financiamento adequado", afirmou Hegseth, acrescentando ser "preciso dinheiro para matar os bandidos".
O montante, inicialmente avançado pelo jornal norte-americano The Washington Post, representa um aumento significativo face ao orçamento anual do Departamento de Defesa, que ronda os 900 mil milhões de dólares (cerca de 780 mil milhões de euros), o mais elevado de sempre.
Segundo Hegseth, o objetivo passa também por reforçar os `stocks` de munições e equipamento militar, garantindo não apenas a reposição do material utilizado, mas a expansão acima dos níveis habituais.
"Um investimento desta magnitude tem precisamente este propósito: repor todo o material consumido", disse o chefe do Pentágono.
Hegseth criticou ainda o Governo do ex-presidente democrata Joe Biden por "ter esgotado" o arsenal norte-americano com o envio de ajuda militar à Ucrânia, defendendo que esses recursos deviam ser canalizados para interesses estratégicos dos Estados Unidos.
De acordo com estimativas do Pentágono partilhadas com o Congresso e citadas pelo diário norte-americano The New York Times, os Estados Unidos gastaram mais de 11,3 mil milhões de dólares (cerca de 10 mil milhões de euros) nos primeiros seis dias da guerra contra o Irão.
Guerra e impactos na energia dominam Conselho Europeu
A guerra no Médio Oriente, o risco de um novo choque energético e divisões internas estão a dominar o Conselho Europeu.
Encontro entre Israel e Líbano cai por terra
O encontro diplomático estava previsto para esta quinta-feira em Paris, mas não se realizou.
Mísseis iranianos continuam a abater-se sobre Israel
Continuam os ataques do Irão a Israel com mísseis de fragmentação.
Foto: Amir Cohen - Reuters
Transportadoras de mercadorias avisam que medidas são curtas
As associações de transportes de mercadorias e de passageiros dizem que a redução do preço do gasóleo é bem-vinda, mas não chega para compensar o aumento dos custos.
Preços nos supermercados vão aumentar
Os retalhistas já falam numa situação idêntica à que se viveu quando começou a guerra na Ucrânia.
Foto: João Marques - RTP
Irão retalia contra ataque de Israel a reserva de gás e Trump renova ameaças
O Irão intensificou os ataques contra infraestruturas de energia dos países do Golfo. Incendiou instalações no Catar e no Kuwait.
Donald Trump deixa ameaças.
Guterres deixa mensagens a Estados Unidos, Israel e Irão em Bruxelas
O secretário-geral da ONU diz que é tempo de acabar com a guerra e reabrir o estreito de Ormuz. Convidado para um almoço com os líderes europeus, António Guterres deixou ainda elogios à União Europeia e ao multilateralismo europeu.
"Causa imenso sofrimento aos civis. E com a propagação na economia global, isto é realmente dramático, com potenciais consequências trágicas, especialmente para os países menos desenvolvidos".
António Guterres lembra o sofrimento dos civis, mas também a propagação dos efeitos na economia global: "Isto é realmente dramático, com potenciais consequências trágicas, especialmente para os países menos desenvolvidos”.Se os Estados unidos e Israel foram chamados à atenção o Irão também não ficou de fora.
Guterres avisa EUA e Israel que "está mais do que na hora" de acabarem com guerra
Guterres disse ainda que tinha “duas mensagens” para partilhar sobre a guerra no Irão.
“A primeira é para os Estados Unidos e Israel: está mais do que na hora de acabar com esta guerra, que corre o risco de fugir completamente de controlo, causando imenso sofrimento aos civis e tendo repercussões na economia global que são realmente dramáticas, com potenciais consequências trágicas”, avisou António Guterres.
A segunda mensagem dirigiu-se ao Irão: “Parem de atacar os vossos vizinhos, eles nunca foram partes no conflito”.
Guterres recordou que o Conselho de Segurança da ONU “condenou esses ataques, ordenou que cessassem e determinou a abertura do Estreito de Ormuz”, salientando que o encerramento desta artéria comercial vital, por onde passa cerca de um quinto da produção de petróleo mundial, “causa enorme sofrimento a tantas pessoas em todo o mundo que nada têm a ver com este conflito”.
Ataque israelita a campo de gás iraniano foi coordenado com os EUA
Trump afirmou numa publicação nas redes sociais que Washington "não sabia nada sobre este ataque em particular", que tem provocado ataques generalizados do Irão a instalações energéticas no Golfo.
BCE mantém juros inalterados em contexto de guerra
A taxa diretora do Banco Central Europeu poderá subir dentro de três meses.
Esta é a sexta vez consecutiva que a instituição preserva a taxa diretora, embora admita que a guerra desencadeada pela ofensiva israelita e norte-americana contra o Irão torna agora as perspetivas "consideravelmente mais incertas".As taxas aplicáveis à facilidade permanente de depósito, às operações principais de refinanciamento e à facilidade permanente de cedência de liquidez ficam assim inalteradas em dois por cento, 2,15 e 2,40, respetivamente.
A guerra, lê-se em comunicado do BCE, "terá um impacto significativo na inflação a curto prazo através de preços mais elevados dos produtos energéticos". Os reflexos a médio prazo "dependerão quer da intensidade quer da duração do conflito e da forma como os preços dos produtos energéticos afetarão os preços no consumidor e a economia".
A inflação é revista em alta para 2,6 por cento este ano, 2,0 em 2027 e 2,1 em 2028 - o acerto deve-se à escalada dos preços dos produtos energéticos.
Recorde-se que a Reserva Federal dos Estados Unidos reuniu-se na véspera e decidiu manter os juros inalterados.
Lagarde advertiru qur esta guerra terá "um impacto material na inflação de curto prazo por meio do aumento dos preços da energia".
"As implicações a médio prazo dependerão tanto da intensidade e duração do conflito quanto da forma como os preços da energia afetarão os preços ao consumidor e a economia".
"Isto levou a uma revisão em baixa das projeções de consumo e investimento dos analistas", concluiu.
c/ agências
Kuwait e Arábia Saudita debatem ataques iranianos
A agência informou que os dois líderes sublinharam que "vão dedicar todas as suas capacidades e recursos para preservar a segurança e a estabilidade da região".
Uma onda de ataques iranianos atingiu instalações energéticas no Golfo Pérsico nas últimas horas e dias, incluindo na Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar.
Londres, Paris e Nato condenam ataques a instalações de gás do Catar
Keir Starmer, Mark Rutte e Emmanuel Macron consideraram os "ataques graves" e "concordaram que os ataques a infraestruturas críticas corriam o risco de agravar ainda mais a crise na região", adiantou um porta-voz do primeiro-ministro britânico.
Sobre a situação no estreito de Ormuz, sublinharam ser "essencial que parceiros colaborem num plano viável" para garantir a liberdade de navegação e segurança "desta rota marítima fundamental" para o transporte marítimo.
Separadamente, Starmer criticou "veementemente o ataque iraniano, ocorrido durante a noite, a uma instalação de gás do Qatar" e disse estar a trabalhar "no sentido de uma resolução rápida da situação no Médio Oriente" porque "pôr fim à guerra é a forma mais rápida de reduzir o custo de vida".
EUA precisam de atingir um conjunto claro de objetivos
Numa conferência de imprensa no Pentágono, realçou que Washington está a analisar atentamente os indicadores da guerra e a transmiti-los ao Presidente e à equipa de segurança nacional.
“Estamos a seguir o plano à risca e é por isso que quero falar com o povo americano aqui. Ouve-se muito ruído sobre a expansão da guerra e especulações sobre o que devemos ou não fazer. Mas há um conjunto claro de objetivos e o presidente deu-nos todas as capacidades necessárias para os alcançar”, acrescentou.
“Temos objetivos. Esses objetivos são claros. Temos aliados que também perseguem os seus objetivos”.
Guerra contra o Irão é uma "bênção"
"O debate não deve ser sobre quando (a guerra) terminará, mas sobre como prolongaremos e aprofundaremos os danos infligidos", disse Zeev Elkin, membro do Likud, o partido de direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
"Cada dia da campanha é uma tremenda bênção para o Estado de Israel", afirmou o ministro encarregado da Reconstrução do Norte e do Sul e membro do gabinete de segurança, um pequeno órgão governamental autorizado a tomar decisões diplomáticas e estratégicas urgentes, particularmente em tempos de guerra.
Numa declaração à rádio do exército, Elkin elogiou ainda a "cooperação singular com os Estados Unidos, cuja semelhança dificilmente se repetirá".
EUA podem levantar sanções ao petróleo iraniano retido em navios-tanque
"Nos próximos dias, podemos levantar as sanções ao petróleo iraniano que está no mar. São cerca de 140 milhões de barris", disse Bessent ao programa Mornings with Maria, da Fox Business Network.
Explosão ouvida em Erbil perto do aeroporto
EUA atacam milícias alinhadas ao Irão no Iraque
"Os helicópteros AH-64 têm atacado grupos de milícias alinhados ao Irão para garantir que suprimamos qualquer ameaça no Iraque contra as forças americanas ou interesses dos EUA", disse o general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto.
Objetivos dos EUA no Irão não mudaram
Primeiro-ministro britânico condena ataque iraniano a instalação de gás do Catar
"Condeno veementemente o ataque iraniano a uma instalação de gás do Catar durante a noite", disse Starmer nas redes sociais.
Macron quer negociações para impedir ataques a infraestruturas de energia
À chegada à cimeira dos líderes europeus, em Bruxelas, Emmanuel Macron considerou uma imprudência ter deixado alastrar o conflito a locais de produção de hidrocarbonetos, particularmente no Qatar.
“Vários países do Golfo foram atingidos, pela primeira vez, nas suas capacidades de produção, da mesma forma que o Irão”, observou o Presidente francês, pedindo uma “rápida desescalada” do conflito.
Suspeita de fuga de informação. FBI investiga ex-diretor do Centro de Contraterrorismo dos EUA
Dias depois de se ter demitido, alegando não concordar com a guerra contra o Irão, o ex-diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos está a ser investigado por suspeitas de fuga de informação confidencial.
Pessoas próximas a Donald Trump denunciaram o ex-diretor do Antiterrorismo após este ter apresentado a demissão. A saída de Kent suscitou fortes críticas por parte da Administração Trump, que o classificou de desleal e pouco fiável, no que os analistas consideraram uma tentativa de o desacreditar após a rutura pública com o Governo.Quando se demitiu, Joe Kent declarou que não considerava o Irão “uma ameaça iminente” para os EUA e justificou a saída com a decisão de Washington atacar o país devido a pressões de Israel.
A investigação agora revelada, embora não confirmada pelo FBI, reacende o debate sobre o uso de investigações federais em contextos políticos.
No mesmo dia em que foi conhecida a investigação em curso, Kent afirmou numa entrevista que “muitos dos principais tomadores de decisão mão tiveram permissão par expressar a sua opinião” antes do ataque ao Irão.
“Não houve um debate”, declarou no podcast The Tucker Carlson Show.
O ex-diretor do Centro de Contraterrorismo insistiu que não havia provas de que o Irão estivesse perto conseguir produzir uma arma nuclear ou representasse uma ameaça iminente aos EUA.
"Não havia nenhuma informação de inteligência que dissesse: 'Ei, em qualquer dia, 1.º de março, os iranianos vão lançar um grande ataque surpresa – vão fazer algo como o 11 de setembro, Pearl Harbor, etc., vão atacar uma das nossas bases.' Não havia nada disso”.
Kent, que tem sido uma voz crítica da guerra, reiterou em recentes declarações públicas apoio às políticas anteriores da Administração Trump, mas manteve as críticas em relação à atual estratégia face ao Irão.
Antigo candidato político com ligações a extremistas de direita, Joe Kent foi confirmado no cargo de que se demitiu em julho passado, por 52 votos a favor e 44 contra. Como diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, era responsável por uma agência encarregada de analisar e detetar ameaças terroristas.
Fornecimento de gás natural para Portugal está para já garantido
O principal responsável pela Direção de Energia e Geologia (DEG) assegura que para já o abastecimento de gás natural em Portugal está garantido. Contudo, Paulo Carmona avisa que a situação se pode inverter caso o conflito se prolongue.
CNA propõe ao Governo regulação do preço dos combustíveis
"O preço gasóleo agrícola não para de subir desde o início da Guerra no Irão, tendo já aumentado cerca de 30%, um aumento brutal em menos de três semanas e que, em proporção, é superior ao do gasóleo rodoviário", lê-se em comunicado.
A CNA afirmou que os aumentos dos combustíveis "vêm agravar a situação de muitos milhares de agricultores que já se encontram numa situação muito difícil devido às intempéries".
Os agricultores propõem a equivalência nas medidas de apoio previstas para as restantes atividades económicas e criação de um programa de compras conjuntas de fertilizantes.
"Ao aumento da fatura com os custos energéticos somam-se os aumentos dos fertilizantes (mais de 35% da ureia comercializada passa pelo Estreito de Ormuz) e a perspetiva é de subida dos restantes fatores de produção", acrescenta em comunicado.
A CNA pretende ainda o combate à especulação dos preços, "de forma a impedir aproveitamentos da situação para a maximização de lucros. Os controlos devem ser efetivos e constantes".
Irão detém 97 pessoas acusadas de trabalhar com Israel
Antes, os meios de comunicação estatais citaram o comandante da polícia da província de Alborz, que afirmou que 41 pessoas foram detidas por enviarem vídeos para canais de comunicação social da oposição sediados no estrangeiro.
Ferrari suspende entregas no Médio Oriente devido à guerra
"Estamos a acompanhar de perto os desenvolvimentos no Médio Oriente e as possíveis implicações para os nossos negócios", concluiu a empresa em comunicado.
"Nesta fase, suspendemos temporariamente as entregas na área, enquanto gerimos algumas entregas por via aérea", acrescentou a empresa.
Arábia Saudita ameaça com resposta militar por paciência ter limites
A Arábia Saudita advertiu hoje o Irão que a paciência tem limites e ameaçou dar uma resposta militar aos ataques que tem sofrido, juntamente com outros países, em retaliação à ofensiva israelo-americana contra Teerão.
"O reino e os seus parceiros possuem capacidades significativas e a paciência que temos demonstrado não é ilimitada", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita, Faisal bin Farhan.
Sem adiantar prazos, o ministro saudita disse que a resposta militar regional poderá ocorrer a qualquer momento.
"Poderá ser um dia, dois dias ou uma semana, não o direi", afirmou a partir da capital, Riade, após uma reunião com 11 países para abordar a situação.
Bin Farhan realçou que a Arábia Saudita "se reserva o direito de adotar ações militares, se o considerar necessário".
As autoridades sauditas confirmaram o impacto de um drone numa refinaria na cidade portuária de Yanbu, nas costas do mar Vermelho, uma zona onde horas antes tinha sido destruído um míssil balístico.
Não foram divulgadas informações sobre eventuais vítimas ou danos.
O Irão reagiu à ofensiva militar lançada por Israel e pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro com ataques contra países do Médio Oriente com bases militares norte-americanas.
Também tem atingido complexos energéticos no golfo Pérsico, sobretudo em resposta a ataques contra infraestruturas petrolíferas iranianas, além de ter praticamente bloqueado o estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio petrolífero mundial.
O chefe da diplomacia saudita lamentou que "a pouca confiança" construída com o Irão após o reatamento dos laços diplomáticos em 2023, num acordo mediado pela China, tenha sido "completamente destruída", noticiou o diário saudita Arab News.
O ministro disse que a continuação dos ataques por parte do Irão poderá deixar "praticamente nada" por salvar na relação com a Arábia Saudita e a região.
"O Irão equivoca-se se acredita que os Estados do Golfo são incapazes de responder", advertiu, citado pela agência espanhola Europa Press (EP).
Bin Farhan apelou a Teerão para que reconsidere as posições e ações em resposta à ofensiva dos Estados Unidos e de Israel, e disse que Riade "procurou de forma sincera criar um clima regional mais estável".
"As ações do Irão demonstram que a sua prioridade não é o desenvolvimento, mas sim gerir crises e exportar tensões", afirmou, também citado pelo jornal Saudi Gazette.
Além do ataque contra a refinaria de Yanbu, o Ministério da Defesa saudita anunciou a destruição nas últimas horas de cerca de 20 drones, principalmente na zona oriental do país e nos arredores de Riade.
Teerão não se pronunciou até ao momento sobre os novos ataques com aparelhos não tripulados denunciados pela Arábia Saudita.
Exército iraniano reitera ameaças de "destruição" de infraestruturas no Médio Oriente
"Alertámos o inimigo de que está a cometer um grave erro ao atacar a infraestrutura energética da República Islâmica do Irão", afirmou o Centro de Comando Conjunto, Khatam Al-Anbiya, segundo a agência de notícias Fars.
"Se isto se repetir, as represálias contra a sua infraestrutura energética e a dos seus aliados vão continuar até à sua destruição", acrescentou, alertando para uma "resposta muito mais violenta" do que os ataques da noite anterior a instalações no Golfo.
Hezbollah afirma estar a combater o avanço do exército israelita no sul do Líbano
Em comunicado, o Hezbollah disse ter "emboscado" o exército israelita quando este tentava avançar em direção à aldeia de Taybe e destruído seis tanques Merkava israelitas.
A Agência Nacional de Notícias (NNA, agência oficial de notícias) informou que Taybe, bem como a cidade de Khiam, onde se realizam intensos combates há vários dias, foram alvos de ataques aéreos e bombardeamentos da artilharia pesada israelita.
Irão propõe portagens para passagem no Estreito de Ormuz
A agência de notícias semioficial iraniana Mehr informou que um novo governo iraniano iria sancionar "potências que procuram dominação" e que utilizam o estreito de Ormuz.
"No final da atual guerra imposta, com a definição de um novo regime para o Estreito de Ormuz, o Irão transformará a sua posição de país sancionado numa potência alargada na região e no mundo", afirmou Mohammad Mokhber, conselheiro do líder supremo do Irão.
“Vamos sancionar estas potências arrogantes que procuram dominar e que usam o Estreito de Ormuz para impedir a passagem dos seus navios.”
"No Parlamento, estamos a trabalhar num plano segundo o qual os países terão de pagar taxas e impostos à República Islâmica se o Estreito de Ormuz for utilizado como uma via navegável segura" para o transporte de energia e carga, afirmou a deputada de Teerão, Somayeh Rafiei, citada pela agência noticiosa oficial ISNA.
Passagem estratégica para o transporte de hidrocarbonetos, este estreito, que separa a Península Arábica do Irão, está largamente bloqueado pelo Irão desde o início da guerra iniciada a 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel.
Preços da energia. Montenegro garante que não haverá cortes mesmo em caso de incumprimento
Os preços da energia marcam a agenda do Conselho Europeu, em Bruxelas, onde se encontra Luís Montenegro. À entrada para a reunião, o primeiro-ministro apontou que o Governo vai aprovar a impossibilidade de as famílias ficarem sem energia por falta de pagamento e garantiu que, mesmo em caso de incumprimento, não haverá cortes.
“O Conselho de Ministros, hoje mesmo, por esta hora, está a decidir algumas matérias que são de natureza não circunstancial, são permanentes, de apoio ao fornecimento de energia, em particular das famílias mais vulneráveis, garantindo que não há cortes totais de fornecimento de energia, mesmo em caso de incumprimento, portanto, havendo garantias de fornecimento mínimo, que é uma matéria importante, e garantindo também que haverá limites a preços em situações de crise energética”, afirmou o chefe de Governo.
Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas na chegada a uma reunião do Conselho Europeu marcada pela resposta aos atuais elevados preços da energia devido à guerra no Médio Oriente, Luís Montenegro adiantou que o Executivo vai “atualizar as medidas de acordo com a evolução da situação”. Jornal da Tarde | 19 de março de 2026
O novo conflito trouxe para segundo plano a guerra na ucrâniaapesar dos esforços de Zelensky, num périplo pela europa, esta semana. Apesar disso, Luís Montenegro afirmou aos jornalistas que esta cimeira tem como objetivo, "em primeiro lugar reafirmar a importância que é, mais do que nunca, o apoio à Ucrânia".
"E será também um sinal de credibilidade se conseguirmos desbloquear o apoio financeiro que decidimos no último Conselho".
Em segundo lugar, continuou Montenegro, "dizer que toda a agenda que temos vindo a debater e que está presente nas conclusões que se antecipam para este Conselho", no que se refere à competitividade ou à dinamização do mercado interno, por exemplo, "está hoje ainda mais atual, ainda mais prioritária com a situação política, geopolítica, económica e internacional".
A escalada do conflito no Médio Oriente, e as consequentes subidas do preço dos combustíveis ou de vários produtos, "implica que a agenda que temos para a União Europeia de termos mais autonomia do ponto de vista energético" tem de concretizar-se.
"Fico otimista por este Conselho fixar, à partida, um calendário exigente (...) porque é talvez a melhor maneira de pressionar todas as instituições, todos os Estados-membros a cumprir aquilo que muitas vezes está presente no enunciado (...) de discurso político".
E em terceiro lugar, o primeiro-ministro quis notar a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, "também numa reafirmação do princípio do multilateralismo que norteia o funcionamento da União Europeia e também da nossa política externa".
Sobre o eventual envolvimento europeu no conflito no Médio Oriente, o chefe de Governo considerou desejável que os países da UE e da NATO "contribuam para que este conflito possa terminar, para que se retomem as negociações e para que a situação se resolva pela via diplomática".
Já no que respeita a Portugal, Montenegro assegurou que foram contactados "todos os países que foram alvo de ataques por parte do Irão", assim como contactos com autoridades iranianas e norte-americanas.
"Temos usado a nossa diplomacia para sensibilizar todas as partes envolvidas, no sentido de estabelecer uma plataforma que possa (...) dar a abertura para o início dos trabalhos de negociação".
O importante neste momento, considerou, "é lidar com a situação".
"Se nós estamos com uma exposição grande à evolução do preço dos combustíveis fósseis é porque ainda estamos muito dependentes deles", acrescentou, salientando que é necessário ser firme "naquilo em que podemos ser autónomos".
"Tal como já tinha antecipado na circunstância do processo de recuperação das tempestades e agora também com a excecionalidade do mercado da energia, quero apenas dizer que, pelo facto de termos tido crescimentos económicos sustentados e bons desempenhos orçamentais nos últimos anos, nós podemos, eventualmente, ter uma situação de défice e, ainda assim, ter equilíbrio nas nossas contas públicas", disse Luís Montenegro.
Em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas na chegada à reunião do Conselho Europeu, Luís Montenegro admitiu que o facto de Portugal poder ter défice este ano "não significa estar num procedimento de défice excessivo ou num procedimento de desequilíbrio", mas antes que o Governo não fará "o país ser penalizado de uma forma exagerada por uma obsessão para ter superávites".
"A nossa convicção é que ainda estamos num quadro onde é possível salvaguardar o equilíbrio orçamental de maneira a termos um resultado positivo", mas "nós não estamos obcecados com isso", adiantou o chefe de Governo.
E frisou: "Nós lutamos para ter uma situação positiva no nosso saldo orçamental, nas nós queremos um país que seja justo socialmente e pujante economicamente".
A escalada militar no Médio Oriente -- causada pelos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irão e consequente resposta iraniana -- veio agravar vulnerabilidades em Portugal, sobretudo através do aumento dos preços da energia, que pressiona a inflação e reduz o poder de compra das famílias, tendo levado o Estado a adotar medidas de mitigação.
A isto soma-se o efeito das tempestades que atingiram o país em janeiro, provocando danos em infraestruturas, habitação e atividades económicas, o que implicou despesas públicas em apoio e reconstrução.
"Tem sido uma sina dos governos que eu tenho presidido que antecipadamente se mostra sempre um quadro em que vamos regressar aos défices e depois temos superávites. Eu tenho essa expectativa também relativamente a 2025 e para 2026, também tenho essa expectativa. Claro que a situação está muito agravada e está agravada por dois fenómenos, duas circunstâncias absolutamente imprevistas", assinalou o primeiro-ministro.
Grande Entrevista. Presidente da EDP não espera impacto da subida do preço do gás na fatura das famílias
O presidente da EDP não espera que a subida dos preços gás potenciada pela guerra no Médio Oriente implique impacto na fatura paga pelas famílias.
“Apesar de o preço do gás ter aumentado, isso tem relativamente pouco impacto no preço da gás na Península Ibérica e nós esperamos que não haverá nenhum impacto do ponto de vista das famílias”, afirmou Stilwell d'Andrade.
Questionado sobre a possibilidade de a guerra se arrastar no tempo, o presidente da elétrica manteve a posição: “Não antecipamos impacto. Acho que nós temos um balanço forte, acho que temos o plano bem agarrado do ponto de vista da execução”. “Portugal, hoje em dia, tem um custo de eletricidade que é 20 por cento mais baixo do que a média europeia. Depois há outras coisas dentro da fatura que também vale a pena discutir – taxas, impostos”, acrescentou.Miguel Stilwell d'Andrade considera que o país está preparado para choques como o atual, já vividos durante a pandemia da covid-19 e na invasão russa da Ucrânia. Garante que se evitaram, então, aumentos de preços, num país onde 700 mil portugueses vivem em situação de pobreza energética.
Já quanto à reposição da infraestrutura destruída no “comboio de tempestades”, o custo para a EDP poderá ser de 100 milhões de euros. Isto depois de a empresa ter registado, no ano passado, o maior lucro de sempre, acima dos mil milhões de euros.
O presidente da EDP espera investir até três mil milhões na modernização da rede em Portugal.
Por último, lamenta que Portugal não tenha ainda ligação direta a França, discussão que voltou à atualidade com o apagão de abril de 2025.
Veja ou reveja aqui, na íntegra, a Grande Entrevista.
Petróleo Brent para entrega em maio dispara 10% e aproxima-se dos 120 dólares
O barril de petróleo Brent para entrega em maio dispara mais de 10% hoje, aproximando-se dos 120 dólares, afetado pelo aumento das tensões no Médio Oriente na sequência dos ataques a instalações de gás.
Às 09:45 (hora de Lisboa), de acordo com dados da Bloomberg recolhidos pela EFE, o preço do Brent disparou 10,79 %, para 119,05 dólares.Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência nos Estados Unidos, também sobe, embora com menos intensidade, tendo avançado 3,29 %, para 99,49 dólares, antes da abertura oficial do mercado.
Da mesma forma, o preço do gás natural para entrega num mês no mercado TTF (Title Transfer Facility) dos Países Baixos, de referência na Europa, também disparou 25,5%, para 68,6 euros por megawatt-hora (MWh).
Na quarta-feira, Israel e os EUA atacaram instalações de gás iranianas, entre elas o campo de gás natural South Pars (Pars Sul) no Golfo Pérsico.
O Irão respondeu com ataques ao Qatar e aos Emirados Árabes Unidos.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que não tinha tido conhecimento prévio do ataque.
Neste contexto, a alta representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, Kaja Kallas, confirmou que mantém contactos diplomáticos com o Irão para procurar "diferentes soluções" para o conflito e evitar uma maior escalada na região.
Ataque israelita provoca quatro mortos na Faixa de Gaza
A Defesa Civil, uma organização de primeiros socorros que opera sob a autoridade do movimento islamista palestiniano Hamas, reportou a morte de "quatro mártires desde esta manhã, após ataques israelitas contra dois grupos de civis nos bairros de Al-Tuffah e Al-Zeitoun, a leste da Cidade de Gaza".
O Hospital Al-Shifa, em Gaza, o principal centro médico do território, anunciou também ter recebido quatro corpos após ataques nestes dois bairros contra "grupos de civis".
Bolsas europeias em forte baixa devido à subida do preço do petróleo
As principais bolsas europeias abriram hoje em forte baixa devido à subida do preço do petróleo depois dos ataques às infraestruturas energéticas do Médio Oriente, e à falta de expectativas de cortes nas taxas pela Reserva Federal dos EUA (Fed).
Cerca das 09:10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a baixar 1,82% para 587,04 pontos.
As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt cediam 1,80%, 1,48% e 2,34%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 2,24% e 1,89%.
A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura, com o principal índice, o PSI, a acentuar a queda para 1,59% para 8.989,01 pontos.
Na abertura do mercado, o euro mostra-se estável e é trocado a 1,1457 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1452 dólares na quarta-feira.
Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) decidirá previsivelmente manter a taxa diretora em 2% e o Banco da Inglaterra em 3,75%, depois de na quarta-feira a Fed ter feito o mesmo e mantido as taxas na faixa de 3,5% - 3,75%.
O mais relevante é o que ambos os comités podem aportar sobre o futuro das taxas diretoras e sobre o impacto que a guerra do Irão pode ter sobre as mesmas.
As principais bolsas asiáticas registavam hoje quedas significativas, de modo que o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, caiu 3,38%, o principal índice da bolsa de Seul, o Kospi, desceu 2,73%, o índice de referência da bolsa de Xangai cedeu 1,39%, o da de Shenzhen perdeu 2,02% e o Hang Seng de Hong Kong recuava 2,16% pouco antes do final da sessão.
O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em maio, sobe 6,07% para 113,81 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), de referência nos EUA, para entrega em abril avança 1,5%, para 97,77 dólares, enquanto ocorrem novos ataques à infraestrutura energética por parte do Irão depois da ofensiva de Israel contra o campo de gás natural Pars Sur do país persa.
Estes ataques agravam a pressão sobre o fornecimento de energia já afetado pelo bloqueio pelo Irão do trânsito no estreito de Ormuz, crucial para o comércio de petróleo e gás.
O gás natural para entrega em abril no mercado TFF dos Países Baixos, referência na Europa, também se valorizava 22,60%, para 67,015 euros por megawatt-hora (MWh), contra 54,662 euros na quarta-feira.
A forte subida do petróleo, que começou a ser registada na quarta-feira novamente, também se deveu à publicação do índice de preços da produção (IPP) de fevereiro nos EUA, variável que mostrou um inesperado aumento das pressões inflacionistas a nível de fábrica.
Os futuros dos índices norte-americanos apontam para recuos de 0,45% para o Nasdaq e de 0,28% para o Dow Jones.
Na quarta-feira, o Dow Jones terminou a cair 1,63% e o Nasdaq a baixar 1,46%.
Os metais preciosos registavam quedas: a do ouro de 0,18% e a da prata de 0,20%.
O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a descer, com a onça a ser negociada a 4.714,92 dólares, depois de um novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.
A onça da prata também estava a desvalorizar-se, para 71,08 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.
No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha avançavam para 2,966%, contra 2,938% na quarta-feira.
Quanto às criptomoedas, a bitcoin caia 1,66% para 70.043,7 dólares.
Quatro pessoas morreram em ataques com mísseis iranianos a Israel
Três mulheres palestinianas foram mortas em Beit Awwa, perto de Hebron, na Cisjordânia ocupada, quando destroços ou possivelmente uma munição de um míssil iraniano caíram sobre um salão de cabeleireiro feminino, de acordo com o Crescente Vermelho Palestiniano e relatos dos meios de comunicação locais.
Um trabalhador agrícola tailandês foi também morto no centro de Israel, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia. O jornal israelita Hareetz noticiou que um tailandês com cerca de 20 anos foi morto por um impacto direto numa estrutura agrícola na zona de Sharon, a norte de Telavive.
Ataque com míssil iraniano danifica edifício em Telavive
O ataque fez soar sirenes em partes do centro de Israel e da costa, segundo o The Times of Israel.
Exército israelita afirma ter destruído helicóptero iraniano
O ataque ocorreu na noite de quarta-feira, disse o exército israelita, acrescentando que foi o resultado de informações dos serviços de informação israelitas em tempo real.
Kremlin afirma que a escalada da guerra no Médio Oriente tem impacto global na energia
Ataque israelita a hospital no sul do Líbano provoca vários feridos
O Hospital Universitário Sheikh Ragheb Harb, em Toul, nos arredores de Nabatieh, emitiu um comunicado onde afirma que um ataque israelita a um edifício adjacente danificou várias instalações, incluindo a unidade de cuidados intensivos.
A administração do hospital afirmou que o ataque violou o direito internacional e ameaçou a segurança de pacientes e funcionários, acrescenta agência.
Seleção de futebol iraniana mantém intenção de participar no Mundial2026
"Estamos a preparar-nos para o Mundial. Estamos a boicotar os EUA, mas não o Mundial", disse Taj, num vídeo divulgado pela agência de notícias iraniana Fars.
O Irão estará a negociar com a Federação Internacional de Futebol (FIFA) a mudança dos seus jogos, previstos para as cidades norte-americanas Los Angeles e Seattle, no campeonato que decorre entre 11 de junho e 19 de julho.
Ataque à produção de GNL do Catar terá repercussões globais
O país é o segundo maior produtor de GNL, apenas atrás dos Estados Unidos. O GNL é utilizado em diversas aplicações, desde o aquecimento e refrigeração até à geração de energia, indústria pesada e transportes.
Teerão intensificou ataques contra instalações de energia no Golfo
Um navio atingido incendiou-se hoje ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos e outro ficou danificado perto do Qatar, numa altura em que se verifica um controlo "de facto" do Estreito de Ormuz por parte do Irão.
Um ataque com um aparelho aéreo não tripulado (drone) contra a refinaria Mina Al-Ahmadi, no Kuwait, provocou um grande incêndio, segundo a agência de notícias estatal KUNA.
A refinaria é uma das maiores do Médio Oriente, com uma capacidade de produção de petróleo de 730 mil barris por dia.
As autoridades de Abu Dhabi disseram hoje que foram forçadas a interromper as operações na instalação de gás em Habshan e no campo de Bab.
Ataques israelitas atingiram várias cidades no sul do Líbano
Entretanto, foram relatados bombardeamentos de artilharia israelitas em Maroun al-Ras, Khiam, Wadi Salouqi, Baraachit e Chaqra, acrescenta a agência.
Ataque com drone atinge refinaria saudita em Yanbu
O major-general Turki Al-Malki, porta-voz do Ministério da Defesa, disse que um míssil balístico lançado em direção ao porto de Yanbu foi intercetado e destruído, informou a Agência de Imprensa Saudita.
O ministério afirmou que a “avaliação dos danos” está em curso, sem adiantar mais pormenores.
Irão exige indemnização dos Emirados Árabes Unidos em carta à ONU
Na carta, Iravani afirmou que, ao disponibilizar o seu território para os EUA realizarem ataques, os Emirados Árabes Unidos cometeram "um ato internacionalmente ilícito que implica responsabilidade estatal".
Alegou que os Emirados Árabes Unidos têm a responsabilidade internacional de fornecer reparação, incluindo indemnização por todos os danos materiais e morais sofridos.
Desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, os ataques de retaliação de Teerão têm persistido em vários países do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos têm sofrido o impacto mais forte destes ataques.
Kuwait anuncia ataque com drone a uma segunda refinaria
“As equipas de emergência e de resposta rápida foram imediatamente mobilizadas para conter e controlar o incêndio, seguindo os mais elevados padrões de segurança aprovados”, afirmou a agência numa publicação no Facebook.
A agência não informou de onde foi realizado o ataque, mas ocorreu momentos depois da notícia de um ataque com um drone à refinaria de Mina Al-Ahmadi, a cerca de 11 quilómetros de distância.
Grupo pró-Irão promete cessar ataques à embaixada dos EUA no Iraque
Durante a noite de quarta para quinta-feira, a AFP não registou ataques com drones ou rockets contra a embaixada dos EUA em Bagdad.
No entanto, na quinta-feira de manhã, as Forças de Mobilização Popular (FMP), uma aliança de ex-paramilitares, incluindo grupos pró-Irão, alegaram que dois dos seus combatentes foram mortos em dois ataques distintos contra as suas posições no norte do Iraque.
Com a guerra no Médio Oriente, desencadeada a 28 de fevereiro por um ataque israelo-americano ao Irão, o Iraque foi arrastado para um conflito que desejava evitar a todo o custo.
Os grupos iraquianos pró-Irão reivindicam diariamente a autoria de ataques contra militares norte-americanos ou instalações petrolíferas, enquanto estas fações armadas são alvos de ataques atribuídos a Washington ou Israel.
"O Secretário-Geral das Brigadas Hezbollah ordenou um cessar-fogo de cinco dias contra a embaixada norte-americana em Bagdad", segundo um comunicado divulgado na quinta-feira de manhã.
O comunicado, no entanto, cita várias condições: primeiro, "impedir que a entidade sionista (Israel) bombardeie os subúrbios do sul de Beirute".
Mas também um compromisso dos adversários — que não são nomeados — "de não bombardear zonas residenciais em Bagdad ou nas províncias iraquianas".
Caso "o inimigo não respeite" esta trégua, "a resposta será imediata", adverte o grupo, mencionando "uma escalada dos ataques após o término do período de cinco dias".
A embaixada dos EUA tem sido alvo frequente de ataques com drones e rockets nos últimos dias, a maioria dos quais foram intercetados pelas defesas aéreas.
Da mesma forma, um centro diplomático e logístico dos EUA no Aeroporto Internacional de Bagdad, que alberga militares, é alvo de ataques regularmente.
Passagem de Rafah entre Gaza e o Egito reaberta
A Al-Qahera News, uma estação de televisão conhecida pela sua proximidade com os serviços de informação egípcios, indicou que a passagem tinha sido reaberta "nos dois sentidos" e exibiu imagens aéreas que mostravam palestinianos — alguns dos quais tinham recebido tratamento médico no Egito — a preparar-se para regressar a Gaza, e ambulâncias à espera para ir buscar doentes palestinianos que desejavam deixar o enclave.
Samoa e Tonga temem escassez de combustível
Os preços do petróleo subiram acima dos 110 dólares por barril na quinta-feira, após os ataques às infraestruturas energéticas no Irão e nos países do Golfo.
Os dois arquipélagos estão também preocupados com as perturbações no tráfego aéreo. O turismo representa 25% do PIB de Samoa e 11% do de Tonga.
Uma eventual escassez de combustível também afetaria a capacidade dos residentes para operar os seus barcos, dos quais dependem em parte para obter alimentos.
Irão anuncia execução de três "manifestantes violentos"
Trata-se das primeiras execuções oficialmente anunciadas relacionadas com os protestos que eclodiram no Irão no final de dezembro contra o custo de vida elevado, antes de se transformarem num vasto movimento de contestação contra o poder.
"Os três revoltosos condenados foram enforcados esta manhã, quinta-feira, 19 de março, por homicídio e por terem conduzido uma operação a favor do regime sionista e dos Estados Unidos", anunciou o 'site' Mizan Online, órgão do poder judicial iraniano, dois meses após violentos motins no Irão.
Os três indivíduos estavam implicados no homicídio de dois agentes das forças da ordem, precisou o Mizan, acrescentando que foram executados após terem sido reconhecidos culpados do crime de "moharebeh", ou "hostilidade contra Deus".
As autoridades iranianas consideram que as manifestações tiveram início no final de dezembro sob a forma de manifestações pacíficas, antes de se transformarem em "motins fomentados por forças estrangeiras", acompanhados de homicídios e atos de vandalismo.
China opõe-se à inaceitável eliminação de líderes nacionais iranianos
O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian afirmou, em conferência de imprensa, que Pequim “se opõe sistematicamente ao uso da força nas relações internacionais”.
Lin lamentou que “as chamas da guerra se estejam a expandir pelo Médio Oriente e que as tensões regionais estejam a aumentar”.
“Um cessar-fogo imediato e o fim das hostilidades representam a aspiração comum da comunidade internacional”, acrescentou o porta-voz, apelando “a todas as partes envolvidas” para que interrompam “imediatamente as operações militares e evitem que a situação regional se torne incontrolável”.
Preço do gás na Europa dispara 35% após ataques a infraestruturas energéticas
O preço do gás na Europa disparou hoje 35% após os ataques às infraestruturas energéticas no Médio Oriente, em particular um ataque iraniano à maior instalação de produção de gás natural liquefeito (GNL) do mundo, no Qatar.
Pouco depois do início das negociações às 07:00 de hoje (06:00 em Lisboa), o contrato de futuros holandês TTF, considerado a referência europeia, subiu 28,06% para 70 euros por megawatt-hora, depois de ter chegado a subir 35%.
A empresa estatal de energia do Qatar reportou hoje "danos consideráveis" no complexo de gás de Ras Laffan, após novos ataques com mísseis contra este local crucial, alimentando receios quanto ao fornecimento internacional de energia.
Doha esclareceu posteriormente que todos os incêndios no local estavam "controlados", acrescentando que não houve feridos e que as operações de arrefecimento e segurança continuavam.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, ameaçou destruir o campo de gás de South Pars, no Irão, caso o país lançasse outro ataque contra instalações de gás no Qatar.
O ataque com drones também atingiu hoje de manhã uma das maiores refinarias do Kuwait, causando um incêndio numa das suas unidades, segundo os meios de comunicação estatais.
Os preços do petróleo também subiram hoje, igualmente influenciados pelos desenvolvimentos do conflito no Médio Oriente, com o petróleo Brent a registar uma subida superior a 5%.
O barril de petróleo Brent para entrega em maio disparou hoje quase 5%, atingindo cerca de 113 dólares, devido ao aumento das tensões no Médio Oriente na sequência dos ataques a instalações de gás.
Às 06:00 de hoje, o preço do petróleo Brent, a referência na Europa, subia 4,75%, para 112,97 dólares. Entretanto, o petróleo intermediário do Texas avançou 1,28%, para 96,54 dólares.
Conselho Europeu dedica-se à competitividade sem poder ignorar a guerra
A reunião tem como tema principal a competitividade. Mas as questões da Ucrânia e do Médio Oriente vão certamente marcar o encontro de chefes de Estado e de governo europeus desta quinta-feira.
Na agenda está previsto um almoço com o secretário-geral da ONU, António Guterres – nesta que será, ao que tudo indicada, a última vez que participa num Conselho Europeu.
Na carta convite que António Costa dirigiu aos chefes de Estado e de governo pode ler-se que “abordaremos igualmente a situação preocupante no Líbano, em Gaza e na Cisjordânia. Convidei o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, a juntar-se a nós num almoço de trabalho para debatermos a deterioração da situação internacional e a forma como a União Europeia, em colaboração com os seus parceiros, pode agir para defender o multilateralismo”.
Haverá também tempo para uma intervenção do presidente Ucraniano por videoconferência.
“No início do nosso debate sobre a Ucrânia, ouviremos o presidente Volodymyr Zelensky. Reafirmaremos o nosso firme apoio à Ucrânia, que continua a defender-se contra a agressão russa e luta por uma paz justa e duradoura. Continua a ser essencial aumentar a pressão sobre a Rússia até que esta se empenhe em negociações construtivas que conduzam à paz”, referiu o Presidente do Conselho Europeu.
Para o fim fica a cimeira do Euro em formato inclusivo e que contará com a presença da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e do presidente do Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis.
Uma discussão sobre a competitividade
Espera-se que seja definida uma agenda de prioridades para a competitividade europeia para 2026/2027, com medidas e datas concretas para as ter em execução.
Em cima da mesa vão estar questões como o do Mercado Único – para o qual se espera um claro compromisso dos 27 na aprovação da harmonização de leis ou do reconhecimento das leis nacionais pelos outros Estados-membros, proteção de consumidores e rotulagem de produtos, redução das dependências europeias e mobilização de investimentos (com a eventual afixação de prazos para finalizar o Mercado de Capitais e um apelo para progressão da União Bancária), entre outras questões como a da simplificação e redução dos encargos administrativos e do tempo necessário para a criação de empresas na União (recorde-se que a Comissão Europeia apresentou na quarta-feira uma proposta de simplificação que vai permitir a qualquer empresário criar uma empresa em 48 horas, com um custo máximo de 100 euros e sem exigência de capital social mínimo a partir de qualquer ponto na União Europeia e de forma totalmente digital – ver quadro).
O presidente do Conselho Europeu afirmou os objetivos em cima da mesa e realçou que “a competitividade não é um fim em si mesma. Deve permitir-nos construir uma União mais coesa, com as pessoas no centro. Uma maior competitividade europeia deve ser acompanhada por uma melhoria justa das condições de trabalho. Não vamos ceder nos direitos dos cidadãos, das empresas e do ambiente. Devemos manter os empregos na Europa e aumentar de forma sustentável a oferta de empregos de qualidade”.
Em Bruxelas, António Costa mostrou-se convicto de que a implementação da agenda Uma Europa, Um Mercado irá fortalecer “os alicerces do nosso modelo social. Colocando os trabalhadores em primeiro lugar. Trabalhar para a prosperidade partilhada e reduzindo o custo de vida para todos”.
EU Inc.
A Comissão Europeia apresentou a proposta relativa ao EU Inc., um novo conjunto único de regras aplicável às empresas e que constitui o elemento fundamental do 28.º regime da UE.
O EU Inc. é um quadro de direito societário europeu, de aplicação facultativa e totalmente digital, que visa facilitar a criação, a atividade e o crescimento das empresas na UE, incentivando-as a permanecer na União e criando condições para o regresso daquelas que saíram da Europa