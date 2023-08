Trump indiciado por grande júri por pressões nas Presidenciais de 2020

(em atualização)





As acusações contra Donald Trump incluem conspiração para defraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir procedimentos legais, obstrução e tentativa de obstrução de procedimentos legais e conspiração contra a lei, mormente a adulteração de testemunhas.





A juntar ao rol de acusações que Trump colecionou nos últimos meses, há agora a conspiração e a mentira para garantir a continuidade na Casa Branca. Ao fim da noite soube-se que o ex-presidente foi indiciado de ligação a esforços para anular o resultado da eleição de 2020 que deu a vitória ao rival democrata e atual presidente Joe Biden.



O grande júri acusa Donald Trump de procurar através de esquemas montados com os seus aliados para tentar anular a derrota nas últimas eleições. "O esforço de Trump para anular as eleições de 2020 visou a função fundamental do governo federal dos Estados Unidos", lê-se na acusação, que refere o período que antecedeu a investida dos seus apoiantes contra o Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.





O ex-presidente norte-americano foi convocado para comparecer a 3 de agosto perante um tribunal federal em Washington.







O procurador especial Jack Smith disse que espera um “julgamento rápido” de Donald Trump. "O meu gabinete procurará um julgamento rápido para que as nossas acusações possam ser testadas no tribunal e julgadas por um júri de cidadãos", disse Smith.



Smith, que supervisionou a investigação sobre o assalto ao Capitólio, disse que este incidente foi provocado pelas “mentiras de Trump”.



O ataque ao Capitólio dos EUA por parte de apoiantes do ex-presidente norte-americano, a 6 de janeiro de 2021, ocorreu após um discurso inflamado de Trump, numa tentativa de impedir o Congresso de ratificar a vitória de Joe Biden.



"O ataque à capital de nossa nação em 6 de janeiro de 2021 foi um ataque sem precedentes à sede da democracia americana. Conforme descrito na acusação, foi alimentado por mentiras do réu, com o objetivo de obstruir a função fundamental do governo dos EUA", disse Smith esta terça-feira aos jornalistas.



Em comunicado, a equipa responsável pela campanha presidencial de Trump disse que o ex-presidente norte-americano sempre seguiu a lei e descreveu a acusação como uma "perseguição" política que lembra a Alemanha nazi.