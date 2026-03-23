Trump insiste que acordo com Irão pode acontecer nos próximos cinco dias

A Comissão Europeia apelou esta segunda-feira aos países-membros da União para que preparem, de forma "coordenada e atempada", o próximo inverno em matéria de armazenamento de gás, que se encontra atualmente abaixo dos 30 por cento. Portugal, com reservas acima dos 80 por cento, constitui uma exceção.

Segudo uma nota do Executivo comunitário, que invoca "a volatilidade do mercado decorrente do conflito no Médio Oriente", mantém-se "protegida" a "segurança do abastecimento energético da UE". Isto "devido à dependência limitada de importações desta região e aos carregamentos" de gás natural liquefeito que cruzaram o Estreito de Ormuz na antecâmara da ofensiva israelo-americana contra Teerão.

"No entanto, preparações atempadas e coordenadas são fundamentais para garantir o reabastecimento adequado das reservas de gás para a próxima época de aquecimento, adaptando-se às circunstâncias do mercado e aplicando flexibilidades", completa a Comissão presidida por Ursula Von der Leyen.Números da associação Gas Infrastructure Europe, relativos ao último fim de semana, mostram que as reservas de gás na União Europeia estavam garantidas a 28,48 por cento.

Portugal, entre os 18 países comunitários com armazenamento de gás, dispõe das reservas mais elevadas da União: 82,37 por cento.

A escalada da guerra continua a impulsionar um crescimento agudo dos preços do petróleo e do gás, produzindo impactos diretos nas famílias e no poder de compra dos consumidores europeus.

Ao abrigo das regras de armazenamento em vigor na UE, os Estados-membros têm de alcançar os 90 por cento de enchimento de 1 de outubro a 1 de dezembro.



O preço do gás natural para entrega num mês, no mercado holandês TTF, a referência europeia, aumentava ao início da manhã desta segunda-feira perto de três por cento. Estava assim a ser negociado acima dos 61 euros por megawatt-hora.



c/ Lusa