Trump multado e ameaçado com "prisão" por violar proibição de atacar testemunhas e jurados

A ordem partiu do juiz Juan Merchan. A multa foi um pouco inferior à pena de dez mil dólares que os promotores solicitaram pelas publicações consideradas insultuosas de Donald Trump na rede Truth Social.







Para além da multa de nove mil dólares (cerca de 8,4 mil euros), o juíz também considerou a possibilidade de impor novas coimas por outras declarações proferidas em audiência.







Donald Trump foi avisado de que "o Tribunal não tolerará violações continuadas e intencionais das suas ordens e que, se necessário e apropriado, imporá uma pena de prisão”, deixou claro o juiz Juan Merchan, na decisão escrita.





Assim,, ordem essa que Merchan impôs para de forma a impedir que o ex-presidente critique testemunhas e outras pessoas envolvidas no caso.Nas diversas partilhas naquela rede social,O juiz ordenou ainda que Trump removesse as declarações da sua conta nae do site de sua campanha presidencial.

O julgamento

O antigo Presidente dos Estados Unidos está a ser processado por 34 falsificações de documentos contabilísticos que alegadamente foram utilizados para ocultar um pagamento destinado a encobrir um potencial escândalo sexual na reta final da campanha presidencial de 2016.





Em causa, estão também mais de 120 mil euros que terão sido pagos à ex-atriz de filmes pornográficos, Stormy Daniels, para comprar o seu silêncio sobre um relacionamento sexual que ela alegou ter tido com Trump em 2006, quando o republicano já era casado com Melania. Donald Trump nega a existência desse relacionamento.





Desde o primeiro dia do julgamento, a acusação pediu ao juiz que sancionasse





A acusação voltou à carga três dias depois, por causa de sete novas publicações no Truth Social ou no site de campanha republicana às eleições presidenciais de 2024. Trump insistiu em atacar Michael Cohen, descrevendo-o como um “mentiroso em série”.







O antigo presidente replicou os comentários acusatórios de Jesse Watters, um conhecido apresentador do canal (favorito dos conservadores), Fox News. Watters terá dito - sem provas - que “eles estão a escolher ativistas progressistas disfarçados que mentem ao juiz para fazerem parte do júri”.