Trump não quer prolongar cessar-fogo e está confiante em "grande acordo" com Teerão









No Reino Unido, a guerra no Médio Oriente está a ameaçar o sacrossanto peixe com batatas fritas.





Com o aumento do preço do petróleo, os pescadores estão a sair menos e o preço do peixe está a subir. Os pescadores estão a tentar adaptar-se, tal como Omer, que tem uma banca de peixe com batatas fritas no sul de Londres.

"Situação vai piorar"

Ainda existem mais de dez mil restaurantes de peixe e batatas fritas no Reino Unido, mais do que todas as cadeias populares como o KFC, o McDonald's e a Pizza Hut juntas. Mas metade deles estão ameaçados de encerramento, de acordo com a Federação Nacional de Vendedores de Peixe e Batatas Fritas.





Radio France / 20 abril 2026 19:09 GMT+1



Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa



"Antigamente, o bacalhau era um dos peixes, não posso dizer baratos, mas com um preço razoável", diz o comerciante que compra peixe fresco todas as manhãs. "Hoje, é um dos peixes mais populares e, sobretudo, o mais caro. Em 2013, quando abri a minha loja, pagava cerca de 8 euros o quilo. Agora, o preço subiu para 25 euros o quilo. Isto é inédito, o que significa que um único peixe custa quase 10 euros"."Por exemplo, uma família que costumava comer quatro peixes e duas porções de batatas fritas, agora come dois peixes e uma porção de batatas fritas, e está a mudar para porções ainda mais pequenas".: "Vendemos outros produtos, como salsichas, tartes e batatas fritas. Estamos a tentar ganhar dinheiro assim, porque não podemos praticar preços exorbitantes no peixe. É claro que estamos preocupados com o futuro. Tenho pena de todos, tenho pena de mim próprio, devido ao número de horas que dedico ao meu negócio, e tenho pena dos clientes que trabalham arduamente para ganhar o seu dinheiro. ESabe, é preocupante. Parece que a situação vai piorar, não será fácil para ninguém".