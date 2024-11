Trump nomeia `mentora` da campanha como chefe de gabinete

"Susie Wiles acabou de me ajudar a conquistar uma das maiores vitórias políticas da história americana", saudou o republicano, em comunicado.

Ela "vai continuar a trabalhar incansavelmente para tornar a América grande novamente ["Make America Great Again", "Engrandecer de Novo a América", o principal `slogan` do republicano],", assegurou Donald Trump.

Trump sublinhou ainda que a sexagenária será a primeira mulher a ocupar este importante cargo, uma honra segundo o chefe de Estado eleito.

Wiles é amplamente creditada dentro e fora do círculo íntimo de Trump por ter dirigido aquela que foi, de longe, a sua campanha mais disciplinada e bem executada.

Susie Wiles evitou em grande parte os holofotes, recusando-se até a pegar no microfone para falar enquanto Trump celebrava a sua vitória na quarta-feira de manhã.

"A Susie é dura, inteligente, inovadora e é universalmente admirada e respeitada. A Susie continuará a trabalhar incansavelmente para tornar a América grande novamente", frisou Trump, no comunicado.

"É uma honra merecida ter a Susie como a primeira mulher chefe de gabinete na história dos Estados Unidos. Não tenho dúvidas de que ela deixará o nosso país orgulhoso", acrescentou.

Wiles é uma estratega republicana de longa data, sediada na Florida, que dirigiu a campanha de Trump no estado em 2016 e 2020. Antes disso, dirigiu a campanha de Rick Scott para governador da Florida em 2010 e serviu por um breve período como gestora da campanha presidencial de 2012 do ex-governador do Utah, Jon Huntsman.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47.º Presidente dos Estados Unidos, tendo superado os 270 votos necessários no colégio eleitoral, quando ainda decorre o apuramento dos resultados.

Trump segue também à frente da adversária democrata no voto popular, com 50,9% contra os 47,6% de Kamala Harris.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado (câmara alta da Congresso) ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes (câmara baixa) os últimos dados indicam que se encontra igualmente na frente no apuramento, com 210 mandatos, a apenas oito da maioria.