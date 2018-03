Trump pondera estar em Jerusalém para mudança da embaixada dos EUA

RTP05 Mar, 2018, 19:14 / atualizado em 05 Mar, 2018, 19:14 | Mundo

Trump disse a Netanyahu que estará na cerimónia, "se puder". "Estamos a pensar nisso. Se puder, vou", disse.



Caso aconteça a 14 de maio, como já foi anunciado, a inauguração das instalações temporárias da nova embaixada coincidirá com o 70º aniversário da criação do Estado de Israel. A concretizar-se a presença de Donald Trump aquando da transferência da embaixada, seria a segunda visita a Jerusalém enquanto presidente.



O presidente dos Estados Unidos reiterou que a sua decisão quanto à mudança da embaixada "foi apreciada em grande parte do mundo".



O presidente dos EUA anunciou em dezembro que os Estados Unidos reconheciam Jerusalém como a capital de Israel e anunciou a intenção de transferir a embaixada norte-americana de Telavive.



A transferência da embaixada dos EUA para Jerusalém foi condenada por grande parte da comunidade internacional e pelo Mundo Árabe, que acusam Trump de votar ao insucesso qualquer futura iniciativa de paz no conflito israelo-palestiniano.



Na sequência dessa decisão, os palestinianos descartaram os EUA como mediador de um eventual processo de paz, afirmando que não se sentarão à mesa com Israel se o "árbitro" for o Presidente norte-americano.



No entanto, Trump disse esta segunda-feira que acredita que os palestinianos "querem voltar à mesa de negociações".

Neste encontro com Benjamin Netanyahu, o presidente norte-americano afiançou que a relação entre os Estados Unidos e Israel "nunca foi tão boa"



Na agenda esteve ainda o acordo nuclear sobre o Irão. “Se eu tiver de dizer qual o maior desafio do Médio Oriente ou dos nossos dois países, dos vizinhos Árabes, isso está sintetizado numa palavra: Irão”, garantiu Netanyahu. O Irão tem de ser travado. Este é o nosso desafio comum”.



Donald Trump tem ameaçado sair do acordo nuclear se os aliados europeus ajudarem a “emendar” o acordo com uma espécie de acordo posterior que vá de encontro às preocupações norte-americanas.