Trump prepara sanções e põe fim a negociações comerciais com Turquia

Carlos Santos Neves - RTP14 Out, 2019, 21:23 / atualizado em 14 Out, 2019, 22:12 | Mundo

Em causa, com esta declaração do Presidente norte-americano, fica um acordo comercial no valor de 100 mil milhões de dólares entre Estados Unidos e Turquia.



As medidas agora agitadas a partir da Sala Oval da Casa Branca passam ainda por um agravamento, em 50 por cento, das tarifas aduaneiras aplicadas ao aço de produção turca. A via sancionatória, ameaçou mesmo Donald Trump, pode desembocar numa “destruição” da economia da Turquia, caso o Governo deste país prossiga “neste caminho perigoso e destrutivo”.



Na declaração disponibilizada esta segunda-feira no Twitter, Trump indica ainda, de forma algo vaga, que as tropas com ordem para abandonar o nordeste da Síria vão reassumir posições na região, de forma a acompanhar a situação.





Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019

"Uma pequena pegada"



c/ agências

Recorde-se que, ao dar início à ofensiva contra os curdos no nordeste da Síria, o Presidente, turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou ter o aval de Washington. Isto depois de a Administração Trump ter mandado retirar o dispositivo militar que prestava apoio às milícias curdas naquela região.“Esta ordem vai permitir que os Estados Unidos imponham poderosas sanções adicionais contra aqueles que possam estar envolvidos em sérios abusos dos Direitos Humanos, a obstruir um cessar-fogo, a impedir pessoas deslocadas de regressarem a casa, a repatriar refugiados à força ou a ameaçar a paz, a segurança ou a estabilidade na Síria”, lê-se no texto.“Tenho sido perfeitamente claro com o Presidente Erdogan: a ação da Turquia está a precipitar uma crise humanitária e a criar condições para possíveis crimes de guerra.. Infelizmente, a Turquia não parece estar a mitigar os efeitos humanitários da sua invasão”, prossegue a declaração.Relativamente à presença militar dos Estados Unidos, a Casa Branca sublinha que haverá “uma pequena pegada” de forças norte-americanas na Guarnição de Al Tanf, em Homs, no sul da Síria.Lançada na passada quarta-feira, a ofensiva militar turca no nordeste da Síria tem por objetivo declarado estabelecer uma denominada “zona de segurança” – com um alcance de 32 quilómetros em solo sírio – que separe a linha de fronteira da Turquia dos territórios das YPG (Unidades de Proteção Popular). Uma milícia curda que Ancara classifica como organização terrorista.Desde as primeiras vagas de bombardeamentos,. Os números são do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. De acordo com as Nações Unidas, há 130 mil pessoas deslocadas.Ancara confirmou, por seu turno, as mortes de quatro soldados turcos em território sírio e de 18 civis, que terão sido vitimados porcurdos lançados sobre localidades fronteiriças.