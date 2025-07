Trump promete enviar mísseis Patriot para a Ucrânia

Ann Wang

O presidente norte-americano revelou aos jornalistas, na base aérea de Maryland, que os Patriot vão ser enviados para Kiev perante a falta de abertura do Kremlin para pôr fim à guerra, mas ainda não sabe qual o número que vai disponibilizar.



Esta segunda-feira, o ministro alemão da Defesa, Oscar Pistorius, é esperado em Washington para uma reunião com Pete Hegseth, secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos. Um encontro no qual vai ser discutido o fornecimento de armas aos ucranianos, assim como o nível de presença de tropas norte-americanas na Europa.