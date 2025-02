Trump puxa tapete. Zelensky ainda espera contar com "pragmatismo americano"

"Estamos a manter-nos fortes e de pé.", declarou Zelensky no seu habitual discurso noturno.O líder disse ainda ser importante que a visita do enviado dos EUA para a Rússia e Ucrânia, Keith Kellogg, à Ucrânia seja "construtiva".

Na visão de Zelensky, o mundo deve escolher entre "estar com Putin ou estar com a paz".





Esta quinta-feira, a bordo do avião presidencial Air Force One, Donald Trump disse à BBC que "os russos querem ver o fim da guerra" e "têm as cartas na mão, porque tomaram muito território".



Zelensky podia ter ido à reunião EUA-Rússia "se quisesse"

Numa conferência de imprensa na quarta-feira ao final do dia, Donald Trump declarou que o homólogo ucraniano fez "um trabalho terrível" e que,, na Arábia Saudita.As declarações surgem depois de Volodymyr Zelensky ter criticado o facto de as conversações terem acontecido sem a Ucrânia presente, com o líder a reiterar repetidamente que não aceitaria qualquer acordo de paz que não contasse com a participação de Kiev.Na terça-feira, no seguimento dessas críticas de Zelensky, Trump culpou a Ucrânia pela guerra iniciada pela Rússia e disse estar desapontado com o homólogo ucraniano., referiu.Em resposta, Volodymyr Zelensky disse que o presidente dos EUA “vive numa bolha de desinformação” e acusou-o de repetir a retórica da Rússia, país dirigido por “mentirosos patológicos”.

“Infelizmente, o presidente Trump - com todo o respeito por ele como líder de uma nação que respeitamos muito - está a viver numa bolha de desinformação”, acusou.

Donald Trump voltou então ao ataque, considerando o presidente da Ucrâniapara que este gastasse “350 mil milhões de dólares” numa guerra impossível.“Um comediante modestamente bem-sucedido, Volodymyr Zelensky, convenceu os Estados Unidos a gastarem 350 mil milhões de dólares para entrarem numa guerra que não poderia ser vencida, que nunca teve de começar, mas uma guerra que ele, sem os EUA e TRUMP, nunca será capaz de resolver”, vincou.

Líderes internacionais reagem

A comunidade internacional reagiu às mais recentes declarações de Donald Trump, com o chanceler alemão a sair prontamente em defensa do presidente ucraniano., declarou Olaf Scholz, segundo o jornalTambém o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou o seu apoio a Volodymyr Zelensky. "O primeiro-ministro falou com o presidente Zelensky esta tarde (quarta-feira) e salientou a necessidade de toda a gente trabalhar em conjunto", lê-se num comunicado do seu gabinete.Starmer "expressou o seu apoio ao presidente Zelensky enquanto líder democraticamente eleito da Ucrânia e"."O primeiro-ministro reiterou o seu apoio aos esforços líderados pelos Estados Unidos para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia que trave a Rússia de quaisquer futuras agressões".

c/ agências