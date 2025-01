Trump quer acabar com direito constitucional de cidadania de bebés nascidos nos EUA

Todos os meses, milhares de grávidas brasileiras viajam de propósito para Miami, nos Estados Unidos, para dar à luz. Pagam 16 mil euros pelo parto, com o objetivo de que os filhos tenham direito à cidadania norte-americana. Mas esta prática está agora em risco.





O correspondente da Antena 1 no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra, foi perceber o possível impacto desta medida no projeto "Ser Mãe em Miami", criado há dez anos por um pediatra brasileiro.Entretanto, foi já travada pela justiça dos Estados Unidos a ordem executiva de Donald Trump de acabar com a atribuição automática da cidadania norte-americana a todos os bebés nascidos em território norte-americano.