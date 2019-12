Trump reage a capa da Time. "Greta tem de aprender a controlar a raiva"

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

, escreve o 45.º Presidente dos Estados Unidos, que removeu o país do Acordo de Paris para as alterações climáticas.Aos 16 anos, a ativista sueca, uma das vozes internacionais mais proeminentes na defesa do ambiente, foi a figura escolhida pelapara Personalidade do Ano.Greta, escreve a revista, “começou um movimento global faltando à escola, em agosto de 2018. Passou dias acampada em frente ao Parlamento sueco, com um placa pintada em letras pretas sobre fundo branco que dizia, ou seja,recorda ainda que, desde o início da greve pelo clima,

A Time estima que Greta Thunberg foi capaz de “criar uma mudança de atitude global”.



“A sua imagem foi retratada em murais e fantasias de Halloween e o seu nome está associado a tudo, desde ações de bicicletas a besouros”, lê-se no mesmo texto.Greta Thunberg foi o nome escolhido de entre uma lista que incluía Nancy Pelosi,da Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos, o próprio Donald Trump, o denunciante anónimo que levou ao processo demovido pelos democratas ao Presidente e os manifestantes pró-democracia de Hong Kong.. Tratava-se, dizia então Trump, de “reafirmar a soberania” e proteger postos de trabalho no seu país.

c/ agências internacionais