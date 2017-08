Trump reparte a culpa pela violência em Charlottesville

Carlos Santos Neves - RTP 16 Ago, 2017, 10:46 / atualizado em 16 Ago, 2017, 10:56 | Mundo

Sem esconder a irritação, o Presidente dos Estados Unidos chamou os jornalistas à Trump Tower, em Nova Iorque, para retornar à primeira leitura pública que fez das violentas manifestações nas ruas de Charlottesville, onde marcharam neonazis, supremacistas e elementos do segregacionista Ku Klux Klan. As responsabilidades são para repartir, considera Donald Trump.“Obrigado Presidente Trump pela sua honestidade e coragem”, escreveu entretanto no Twitter David Duke, antigo líder do Ku Klux Klan.





“Tínhamos um grupo de um lado e outro grupo do outro lado que também era muito violento. E ninguém o quer dizer, mas eu digo-o agora mesmo”, lançou o Presidente, no preâmbulo de um tenso vaivém de perguntas e respostas.



“Nem todas aquelas pessoas eram neonazis, acreditem. Nem todas aquelas pessoas eram supremacistas brancos. Havia um grupo de um lado, podem chamar-lhes a esquerda, que avançou violentamente para atacar o outro grupo. Podem dizer o que quiserem, mas é assim”, insistiu.



“Terroristas esquerdistas”



Thank you President Trump for your honesty & courage to tell the truth about #Charlottesville & condemn the leftist terrorists in BLM/Antifa https://t.co/tTESdV4LP0 — David Duke (@DrDavidDuke) 15 de agosto de 2017

“George Washington perderá estatuto?”

A violência tomou conta de Charlottesville no passado sábado após uma marcha designada, ou Unir a Direita, que oficialmente visava contestar planos para retirar uma estátua do general Robert E. Lee, comandante das forças confederadas na guerra civil norte-americana.Grande parte dos militantes de extrema-direita integrou a marcha com armas de fogo, escudos, capacetes e bastões. Na contramanifestação que se seguiu havia também ativistas com paus, capacetes e escudos. Os dois lados acabariam por se defrontar em diferentes ruas da cidade.O dia ficaria marcado pela morte de uma mulher, vítima de um condutor que avançou com o carro contra uma multidão de opositores da marcha da extrema-direita. Outras 19 pessoas ficaram feridas. James Fields, um natural do Ohio com 20 anos de idade e descrito como simpatizante do nazismo, foi entretanto indiciado por homicídio.Morreram ainda dois operacionais da polícia estadual; seguiam a bordo de um helicóptero de vigilância que caiu.No mesmo dia da marcha Unir a Direita, Trump sairia a público para condenar o ódio e a violência por parte de “muitos lados”. Uma tomada de posição que lhe valeu uma barragem de críticas transversais a democratas e republicanos, todos a reclamar uma condenação expressa dos movimentos nacionalistas, racistas e xenófobos, vistos como o combustível da violência.As vozes mais críticas viram em Trump um Presidente demasiado relutante na condenação de grupos que foram também parte da sua base de apoio na ascensão à Casa Branca.Na segunda-feira, o Presidente acabaria por considerar “repugnantes” o “KKK, neonazis e supremacistas brancos e outros grupos de ódio”. Sem se livrar de novas críticas pela correção tardia da declaração inicial.Com o regresso à casa de partida, Donald Trump vê-se agora debaixo de uma tempestade política em contínuo agravamento. Por outro lado, vê nomes como o de David Duke, antigo número um do Ku Klux Klan, a colarem-se à sua Presidência.“Obrigado Presidente Trump pela sua honestidade e coragem em dizer a verdade sobre #Charlottesville e condenar os esquerdias terroristas do BLM/Antifa”, escreveu Duke no Twitter, referindo-se aos movimentos Black Lives Matter e antifascistas.Por sua vez, o governador democrata da Virgínia, Terry McAuliffe, reprovou em toda a linha as palavras de Trump.“Neonazis, homens do Klan e supremacistas brancos vieram a Charlottesville altamente armados, a vomitar ódio e à procura de uma luta. Um deles assassinou uma jovem mulher num ato de terrorismo doméstico e dois dos nossos melhores polícias morreram num trágico acidente enquanto serviam para proteger esta comunidade. Isto não foi”, reagiu.Na tomada de posição desta terça-feira, o Presidente norte-americano mostrou também simpatia para com a causa da manutenção da estátua equestre do general Lee.“Havia pessoas naquele grupo que estavam lá para protestar contra o derrube de uma estátua muito, muito importante e da alteração do nome do parque Robert E. Lee”, apontou, antes de aludir a figuras tutelares da independência da América.“Foi George Washington um proprietário de escravos? George Washington vai perder o estatuto? Vamos derrubar estátuas a George Washington? E que tal Thomas Jefferson? Porque ele foi um grande proprietário de escravos”, enumerou Trump.“A declaração que fiz no sábado, a primeira declaração, foi uma ótima declaração, mas não se faz uma declaração direta sem se conhecer os factos. Demora um pouco a receber os factos”, procurou justificar.