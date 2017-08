Donald Trump condena violência racista em Charlottesville

RTP 14 Ago, 2017, 18:39 / atualizado em 14 Ago, 2017, 18:45 | Mundo

“O racismo é errado e os que causam violência em seu nome são criminosos e bandidos, incluindo o Klu-Klux Klan, os neonazis, os defensores do espaço branco e outros grupos de ódio que são desprezíveis”, afirmou Donald Trump na Casa Branca.



Durante o discurso desta segunda-feira, o Presidente dos EUA frisou que “o racismo e o ódio não têm lugar na América”, acrescentando que “o racismo é maligno”.



“Devemos redescobrir os laços de amor e lealdade que no unem como americanos “, apelou.

Confrontos em Charlottesville

No sábado, a cidade de Charlottesville, no Estado da Virginia (leste), foi palco de violentos confrontos entre militantes de extrema-direita e contra manifestantes.



Os incidentes ocorreram na sequência de uma marcha associada ao movimento defensor da supremacia branca que foi convocada para contestar a decisão de Charlottesville de remover a estátua do general Robert E. Lee de um parque no centro da cidade, considerado atualmente um símbolo da defesa da escravatura e do racismo.



As autoridades locais consideraram o protesto ilegal e o governador da Virginia decidiu declarar o estado de emergência, mas milhares de pessoas convergiram para o centro de Charlottesville, a cerca de 160 quilómetros de Washington.



Pouco depois dos confrontos, um condutor – que tinha participado na manifestação de extrema-direita - atropelou de forma intencional um grupo de contra manifestantes, matando uma mulher de 32 anos e ferindo outras 19 pessoas.



James Alex Fields, de 20 anos e oriundo do Estado do Ohio, seria detido e acusado de vários crimes, incluindo de homicídio em segundo grau.

Declarações consideradas muito brandas

Donald Trump tinha sido duramente criticado por democratas e republicanos por no sábado ter classificado os incidentes como “terríveis, mas sem mencionar de forma direta os supremacistas brancos que tinham convocado a marcha, entre eles David Duke, ex-líder do KKK (Ku Klux Klan, movimento de supremacia branca), e vários elementos que exibiam símbolos relacionados com o regime nazi.



Nas mesmas declarações, Trump condenou “o ódio e o fanatismo” de “múltiplas partes”.



C/Lusa

As críticas foram imediatas e a Casa Branca sentiu a necessidade de esclareceu no domingo que o Presidente condena “todas as formas de violência, intolerância e de ódio” e “todos os grupos extremistas”, incluindo os movimentos associados à supremacia branca.“O Presidente afirmou [no sábado] de forma vigorosa que condenava todas as formas de violência, intolerância e de ódio. Isso inclui, é claro, os supremacistas brancos, o KKK, os neonazis e todos os grupos extremistas”, declarou no domingo um porta-voz da Casa Branca.