Trump responde a Irão: "Não vão continuar a rir" dos Estados Unidos

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O presidente norte-americano acusou o Irão, de se estar a rir dos Estados Unidos durante décadas e prometeu que "não se vão rir mais durante muito tempo", sem comentar as notícias de que o Irão terá respondido ao plano norte-americano para terminar definitivamente a guerra.

"O Irão tem vindo a enganar os Estados Unidos e o resto do mundo há 47 anos", escreveu na plataforma Truth Social. "Riem-se do nosso país, que agora recuperou a sua grandeza, mas já não se vão rir durante muito tempo!".