Trump revoga base de regulamentação das regras ambientais nos EUA

A “constatação de perigo” refere-se ao texto que desde 2009 servia de base jurídica à regulamentação das emissões de gases com efeito de estufa nos Estados Unidos.

O texto estabelecia que seis gases com efeito de estufa como um perigo para a saúde pública, permitindo assim que fossem regulados ao abrigo da legislação federal sobre poluição atmosférica.

A medida deverá ser rapidamente contestada nos tribunais, antecipando-se uma batalha judicial prolongada que poderá chegar ao Supremo Tribunal.

O chefe do Clima da ONU, Simon Stiell, apelou esta quinta-feira, a uma “união” perante “uma ameaça sem precedentes”, após o presidente Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado oficialmente esta quinta-feira a revogação da base de regulamentação climática dos EUA e acabado com os padrões de emissão de veículos.A revogação da chamada “constatação de perigo” tem gerado várias críticas entre grupos ambientais, especialistas e a própria Organização das Nações Unidas (ONU), que consideram a medida contrária ao consenso científico, segundo a AFP.“Estamos a colocar oficialmente um fim á “constatação de perigo”, declarou o líder republicano a partir da Casa Branca, confirmando a eliminação do instrumento adotado durante a presidência de Barack Obama pela Agência de Proteção Ambiental (EPA).A revogação tem implicações práticas imediatas, desde logo porqueO chefe do Clima da ONU, Simon Stiell pediu “união” à cooperação internacional. "A COP31 em Antalya (Turquia) acontecerá em um contexto extraordinário. Encontramo-nos numa nova desordem global", alertou, durante um discurso na Turquia, país que sediará a cúpula mundial do clima de 9 a 20 de novembro."Os países podem unir-se", referiu Stiell, defendendo uma colaboração mais forte "com empresas, investidores e líderes regionais e da sociedade civil".Stiel mencionou ainda "a força das armas" e as "guerras comerciais" que geraram "uma nova desordem mundial", num momento em que o governo americano multiplica os ataques contra as políticas ambientais e o multilateralismo, segundo a agência AFP.Para Manish Bapna, presidente de uma organização ambiental nos EUA, esta decisão constitui “o maior ataque da história dos Estados Unidos contra os esforços federais para enfrentar a crise climática”.A decisão surge num contexto de crescente contestação científica.“Trump está a conduzir o país para um beco sem saída feito de petróleo sujo e ar poluído”, afirmou esta semana Dan Becker, do Center for Biological Diversity, reflectindo a consternação de vários sectores da comunidade ambiental.O Governo sustenta ainda que os gases com efeito de estufa não devem ser tratados como poluentes tradicionais, argumentando que os seus efeitos na saúde humana são indiretos e de escala global, e não local, além de minimizar o papel das atividades humanas no aquecimento global.Estes argumentos irão ser analisados ao detalhe pelas organizações que já anunciaram ações judiciais, segundo a agênciaA contestação poderá apoiar-se no facto de ter sido uma decisão do Supremo Tribunal americano, em 2007, a abrir caminho à regulamentação dos gases com efeito de estufa enquanto poluentes ao abrigo da legislação ambiental.Com esta decisão, os Estados Unidos - o maior emissor histórico de gases com efeito de estufa - entram numa nova fase de incerteza climática, enquanto se prepara um conflito legal que poderá redefinir os limites da política ambiental federal dos EUA nas próximas décadas.