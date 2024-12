Trump vai nomear David Perdue embaixador na China

"Perdue desempenhará um papel fundamental na aplicação da minha estratégia para manter a paz na região e construir uma relação de trabalho produtiva com os dirigentes chineses", declarou o republicano na sua plataforma Truth Social.

Trump elogiou ainda a experiência de Perdue como empresário e político.

Antigo diretor executivo, Perdue perdeu o lugar no Senado, a câmara alta do parlamento dos Estados Unidos, para o democrata Jon Ossoff há quatro anos e concorreu sem sucesso numa primária contra o governador da Geórgia, Brian Kemp.

As tensões económicas serão uma parte importante das relações entre os EUA e a China para a nova administração.

Trump ameaçou impor novas tarifas ao México, Canadá e China assim que assumir o cargo, supostamente como parte de esforços para reprimir a imigração ilegal e o tráfico de drogas.

O republicano afirmou que ia impor um imposto de 25% sobre todos os produtos provenientes do Canadá e do México que entrassem no país e um imposto adicional de 10% sobre os produtos provenientes da China, como uma das primeiras ordens executivas.