Trump vence no Nevada e Ilhas Virgens e aproxima-se da nomeação republicana

Trump, que lidera a corrida para a nomeação do seu partido, foi o único candidato importante a competir nos “caucus” do Nevada e estava preparado para ganhar os 26 delegados do Estado para a convenção de nomeação do partido em julho.







Trump venceu facilmente os “caucus” das Ilhas Virgens americanas, acrescentando quatro delegados ao seu palmarés. O antigo Presidente dos Estados Unidos obteve 182 votos, ou seja, 74 por cento dos 246 votos expressos, batendo a sua última rival na corrida republicana, Nikki Haley, que obteve 26 por cento de apoio com 64 votos. As Ilhas Virgens americanas, são um território e não um Estado e não pode votar nas eleições presidenciais de novembro. No entanto, desempenha um papel no processo de nomeação dos candidatos.



Os “caucus” do Nevada, organizados pelo Partido Republicano do Nevada, favorável a Trump, realizaram-se dois dias depois das eleições primárias realizadas no Estado, que registaram uma derrota humilhante para Haley.Apesar de ser a única grande candidata nas primárias republicanas de terça-feira, Haley foi derrotada depois de dezenas de milhares de apoiantes de Trump terem marcado nos seus boletins de voto "nenhum destes candidatos", uma opção que obteve 63 por cento dos votos contra 30 por cento de Haley.Haley, antiga embaixadora das Nações Unidas, recusa-se a abandonar a corrida à nomeação, uma atitude que enfureceu Trump.Haley não tem um caminho claro para a nomeação e está muito atrás de Trump nas sondagens de opinião na Carolina do Sul, onde foi governadora durante seis anos.Os boletins de voto republicanos concorrentes no Nevada esta semana foram o resultado de um conflito entre o Partido Republicano do Estado - dirigido por aliados de Trump - e uma lei estadual de 2021 que obriga à realização de primárias.

Para conseguir a nomeação, o empresário de 77 anos tem de conseguir o apoio de 1.215 delegados estaduais, algo que poderá conseguir a 5 de março, dia conhecido como "Super-terça-feira", devido às eleições primárias num grande número de Estados.

, e o Partido Republicano do Nevada decidiu manter a convenção na quinta-feira.Apesar de os resultados no Nevada terem pouco impacto na competição de nomeação republicana, o Estado será um campo de batalha muito disputado porque a sua população pode mudar para qualquer um dos partidos e desempenhar um papel significativo nas eleições presidenciais de novembro.Cerca de 30 por cento da população de Nevada é descrita como latina ou hispânica no Censo dos EUA, e os republicanos estão a fazer algumas incursões com esses eleitores em todo o país.Nevada também tem muitos eleitores potenciais: Há 768 mil registados como "apartidários", mais do que os registados como democratas ou republicanos, de acordo com os últimos dados do Estado.por se ter envolvido em "insurreição" relacionada com o ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.Os juízes pareciam céticos em relação às ações do Colorado, manifestando preocupação com o precedente que poderia ser criado.Falando aos repórteres antes de deixar a Flórida para Nevada, Trump chamou o caso do Colorado de "mais interferência eleitoral dos democratas".Após a sua vitória, Trump apareceu perante os seus apoiantes em Las Vegas.

"Quero agradecer ao grande povo do Nevada", disse aos apoiantes. O presidente considerou os argumentos de quinta-feira no Supremo Tribunal "um espetáculo bonito de se ver".





c/ agências internacionais