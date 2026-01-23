Trump visto como "inimigo da Europa" em sete países da UE

Trump garantiu, entretanto, que não recorrerá à força para obter a ilha, aliada estratégica dos Estados Unidos na NATO - aliança que envolve os sete países incluídos na sondagem.

Paulo Dentinho - correspondente da RTP em Bruxelas



Quando questionados sobre como a União Europeia deve reagir, os cidadãos estão divididos: 46 por cento defendem a oposição, 44 por cento preferem o compromisso e apenas dez por cento apoiam o alinhamento com Washington.



c/ Lusa

Apenas oito por cento dos de 7.498 europeus inquiridos consideram o presidente norte-americano, Donald Trump, um “amigo da Europa”, enquanto 39 por cento respondem “nem uma coisa nem outra” e dois por cento não sabem opinar, segundo o estudo do instituto Cluster17.A sondagem foi realizada entre 13 e 19 de janeiro, num período marcado pelas declarações de Trump sobre a posse da Gronelândia, território autónomo da Dinamarca.A hostilidade é maioritária em seis dos sete países. A Polónia surge como exceção, com apenas 28 por cento a considerarem Donald Trump um inimigo, enquanto 48 por cento afirmam que não é nem amigo nem inimigo, refletindo a histórica proximidade do país com Washington por razões de segurança.Contudo, uma larga maioria - 73 por cento - acredita que a UE deve contar apenas consigo própria para garantir a defesa, sem depender dos Estados Unidos.Após décadas de desinvestimento militar, muitos países europeus enfrentam uma dependência crítica de Washington, que há anos exige que a Europa assuma maior responsabilidade pela própria segurança.A sondagem reflete um clima de ceticismo e desconfiança face à liderança norte-americana, intensificado por episódios recentes como as ambições da Administração Trump sobre a Gronelândia.