Trump volta ao Twitter para condenar delação de Comey

Carlos Santos Neves - RTP 09 Jun, 2017, 12:51 / atualizado em 09 Jun, 2017, 13:07 | Mundo

“Apesar de tantas falsas declarações e mentiras, total e completa vindicação… e UAU, Comey é um leaker!”, tweetou o Presidente dos Estados Unidos, horas depois de boa parte da imprensa norte-americana ter questionado a ausência de reação direta de Trump ao testemunho do ex-diretor da polícia federal norte-americana.





Despite so many false statements and lies, total and complete vindication...and WOW, Comey is a leaker! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de junho de 2017

James Comey reconheceu ter encorajado um amigo a passar ao jornal The New York Times detalhes de uma das suas anotações sobre conversas com Donald Trump, na esperança de ver nomeado um procurador especial. O que veio a acontecer.

“Mentiras, pura e simplesmente”, afirmou Comey, referindo-se ao momento em que Trump disse ter despedido o diretor do FBI por este ter perdido a confiança dos agentes.



3/3 Knowing my father for 39 years when he "orders or tells" you to do something there is no ambiguity, you will know exactly what he means — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 8 de junho de 2017

Na quinta-feira, perante do comité do Senado que escrutina os serviços de informações, James B. Comey mostrou-se convicto de que Donald Trump tentou obstruir a investigação ao papel do então conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn no tóxicodas alegadas interferências da Rússia durante a campanha para a eleição presidencial de novembro do ano passado.Mas Comey foi ainda mais longe, ao acusar o Presidente de mentir e de o difamar no momento do despedimento. A par do próprio FBI. Diante dos senadores, o ex-diretor doreforçou o relato da sua estupefação face às palavras que ouviu de Trump.Num depoimento conciso – e politicamente hábil, como sublinha a generalidade dos analistas políticos norte-americanos -, o ex-número um do FBI quis, ao mesmo tempo, endossar ao procurador especial do Departamento de Justiça para este caso, Robert S. Mueller III, a responsabilidade de consubstanciar a tese da obstrução à justiça.“Estou certo de que o procurador especial vai trabalhar no sentido dessa conclusão, para tentar perceber qual a intenção e se se trata de uma ilegalidade”, respondeu a dada altura.Trump nunca chegou a estar sob investigação direta do FBI, pelo menos oficialmente. Agora arrisca-se a ser alvo de um inquérito judicial por alegada obstrução.Marc E. Kasowitz, advogado recentemente contratado para a contenção de danos na Sala Oval, saiu a público para garantir que “o Presidente nunca, em forma ou substância, instruiu ou sugeriu ao senhor Comey para que parasse de investigar quem quer que fosse”.Uma das passagens mais reveladoras do depoimento de quinta-feira partiu de questões republicanas sobre a ausência de uma imediata negativa de Comey a Trump, quando este alegadamente o incentivou a afastar a lupa do FBI de Michael Flynn.“Não sei se, mesmo tendo a presença de espírito, teria dito ao Presidente:”, redarguiu, para acrescentar que encarou a intervenção de Donald Trump como “uma orientação”. E se o sucessor de Barack Obama tivesse sido bem-sucedido, continuou Comey, o FBI teria “deixado cair uma investigação criminal em curso”.As primeiras despesas da defesa do campo do Presidente, ainda no decurso da audição no Senado, couberam, também no Twitter, a um dos seus filhos.“Conhecendo o meu pai há 39 anos, quando elepara se fazer alguma coisa não há ambiguidade, saberemos exatamente o que quer dizer”, escreveu Donald Trump Jr.