Tufão Kalmaegi faz cinco mortos no Vietname após 188 vítimas nas Filipinas

Um total de cinco mortes foram registadas nas províncias centrais de Quang Ngai, Gia Lai e Dak Lak, anunciou o Ministério do Ambiente do Vietname, acrescentando que sete pessoas ficaram feridas.

Pelo menos 57 casas ruíram em Gia Lai e na vizinha região de Dak Lak, e quase três mil outras tiveram os telhados arrancados ou danificados, acrescentou o ministério. Onze barcos afundaram e, em Gia Lai, uma ponte desabou devido a inundações.

A elétrica estatal do Vietname informou que 1,6 milhões de clientes ficaram sem energia. O serviço já foi restabelecido para um terço deles esta manhã, acrescentou a empresa.

O tufão Kalmaegi atingiu a zona costeira do centro do Vietname na noite de quinta-feira, já fortemente afetada por tempestades, com rajadas que chegaram aos 149 quilómetros por hora.

O Vietname tinha retirado milhares de pessoas das zonas costeiras devido à aproximação do Kalmaegi, que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia local, poderia provocar ondas de até oito metros de altura.

O tufão está a deslocar-se rapidamente para o interior do país e perdeu força, tornando-se uma tempestade tropical. Ainda são esperadas fortes chuvas em grande parte da costa central do Vietname, alertou o serviço meteorológico.

A região continuava a recuperar de uma semana de inundações e de chuvas recorde que causaram pelo menos 47 mortos e submergiram locais históricos classificados como Património Mundial da UNESCO.

Quarta-feira, o Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declarou o estado de emergência no país, após o tufão ter provocado pelo menos 188 mortos e 135 desaparecidos, no pior desastre a atingir o país este ano.

Enquanto ainda lidavam com o impacto do Kalmaegi, as autoridades alertaram que outro ciclone tropical vindo do oceano Pacífico, o Fung Wong, poderia fortalecer-se e tornar-se um supertufão, atingindo o norte das Filipinas no início da próxima semana.

Todos os anos, cerca de 20 tempestades ou tufões atingem ou aproximam-se das Filipinas, sendo as regiões mais pobres do país geralmente as mais afetadas.

O Vietname é normalmente atingido por dez tufões ou tempestades por ano, mas Kalmaegi é o 13.º registado em 2025.

Ainda antes do Kalmaegi, os desastres naturais já tinham provocado 279 mortes ou desaparecidos este ano e prejuízos superiores a dois mil milhões de euro, segundo o instituto nacional de estatística vietnamita.

Segundo os cientistas, as alterações climáticas provocadas pela atividade humana estão a tornar os eventos climáticos extremos mais frequentes, mais mortíferos e mais destrutivos.