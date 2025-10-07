"Tunelamento quântico". Nobel da Física distingue norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis

por RTP
Ilustração: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Os cientistas norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os laureados de 2025 com o Prémio Nobel de Física. A distinção deve-se à "descoberta do efeito de tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico".

VER MAIS
(em atualização)

"Os laureados com o Prémio Nobel deste ano realizaram experiências com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o tunelamento quântico como os níveis de energia quantizados num sistema suficientemente grande para ser segurado na mão", explicou a Academia em comunicado. Segundo o comité Nobel, as experiências dos três cientistas "abriram caminho à próxima geração de tecnologia quântica, incluindo computadores quânticos, sensores e criptografia quântica".





Tópicos
PUB
PUB