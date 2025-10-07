"Tunelamento quântico". Nobel da Física distingue norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis

realizaram experiências com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o tunelamento quântico como os níveis de energia quantizados num sistema suficientemente grande para ser segurado na mão", explicou a Real Academia Sueca de Ciências em comunicado. "Os laureados com o Prémio Nobel deste ano, explicou a Real Academia Sueca de Ciências em comunicado.





Segundo o comité Nobel, as experiências dos três cientistas "abriram caminho à próxima geração de tecnologia quântica, incluindo computadores quânticos, sensores e criptografia quântica". As descobertas demonstraram que fenómenos da mecânica quântica, normalmente observados apenas a nível atómico, podem também ocorrer em sistemas físicos de dimensão macroscópica.



Um avanço decisivo para as tecnologias quânticas

A demonstração deste fenómeno em sistemas macroscópicos, visíveis e manipuláveis à escala humana, representou uma prova decisiva da validade da mecânica quântica e abriu caminho para o desenvolvimento de dispositivos quânticos aplicados à computação.





"É maravilhoso poder celebrar a forma como a mecânica quântica centenária continua a oferecer novas surpresas. É também extremamente útil, uma vez que a mecânica quântica é a base de toda a tecnologia digital", sublinhou Olle Eriksson, presidente do Comité Nobel da Física.





“I’m completely stunned, it never occurred to me that it would be the basis of a Nobel Prize.”



New physics laureate John Clarke was completely surprised when he discovered he had been awarded this year's Nobel Prize in Physics.



At this morning's press conference he reflected… pic.twitter.com/zBI1iew3Fl — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2025