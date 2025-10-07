"Tunelamento quântico". Nobel da Física distingue norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis

Última Hora
Nobel da Física distingue norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis

Ilustração: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Os cientistas norte-americanos John Clarke, Michel Devoret e John Martinis são os laureados de 2025 com o Prémio Nobel da Física. A distinção deve-se à "descoberta do efeito de tunelamento quântico macroscópico e da quantização de energia num circuito elétrico", anunciou a Real Academia Sueca de Ciências.

"Os laureados com o Prémio Nobel deste ano realizaram experiências com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o tunelamento quântico como os níveis de energia quantizados num sistema suficientemente grande para ser segurado na mão", explicou a Real Academia Sueca de Ciências em comunicado.

Segundo o comité Nobel, as experiências dos três cientistas "abriram caminho à próxima geração de tecnologia quântica, incluindo computadores quânticos, sensores e criptografia quântica".As descobertas demonstraram que fenómenos da mecânica quântica, normalmente observados apenas a nível atómico, podem também ocorrer em sistemas físicos de dimensão macroscópica.
Um avanço decisivo para as tecnologias quânticas
A demonstração deste fenómeno em sistemas macroscópicos, visíveis e manipuláveis à escala humana, representou uma prova decisiva da validade da mecânica quântica e abriu caminho para o desenvolvimento de dispositivos quânticos aplicados à computação.

"É maravilhoso poder celebrar a forma como a mecânica quântica centenária continua a oferecer novas surpresas. É também extremamente útil, uma vez que a mecânica quântica é a base de toda a tecnologia digital", sublinhou Olle Eriksson, presidente do Comité Nobel da Física.

Uma tradição com mais de um séculoCriado segundo o testamento de Alfred Nobel em 1895, a física foi a ciência premiada que Nobel mencionou em primeiro lugar. No final do século XIX, muitos consideravam a física como a mais importante das ciências, e talvez Nobel também a visse dessa forma já que a sua própria investigação também estava intimamente ligada a esta ciência.
O Prémio Nobel da Física é atribuído pela Academia Real Sueca de Ciências, em Estocolmo, e tem um valor de 11 milhões de coroas suecas (quase 1 milhão de euros), a dividir entre os laureados.
O galardão já foi concedido 119 vezes desde 1901, distinguindo 230 laureados.

No ano passado, o Nobel da Física distinguiu John J. Hopfield e Geoffrey E. Hinton pelas "descobertas e invenções fundamentais que permitem a aprendizagem de máquinas através de redes neurais artificiais".

O anúncio do Nobel da Física segue-se ao da Fisiologia ou Medicina, divulgado na segunda-feira. Nos próximos dias, serão conhecidos os vencedores das categorias de Química, Literatura, Paz e Economia.

