Turquia ameaça intervir na guerra entre Arménia e Azerbaijão

O presidente russo falou ao telefone com o primeiro-ministro da Arménia e apelou a um cessar-fogo e ao diálogo com o Azerbaijão.



Também a União Europeia já defendeu que o conflito seja resolvido com diplomacia.



Forças arménias e do Azerbaijão estão em conflito desde o último domingo pelo controlo desta região de Nagorno-Karabakh.



A região é controlada por separatistas arménios apoiados pelo Governo da Arménia, desde a década de 90, mas o território é reconhecido internacionalmente como sendo parte do Azerbaijão.