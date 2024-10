Turquia ataca forças do PKK após atentado perto de Ancara

Segundo a agência noticiosa estatal turca Anadolu,. O Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas turcas “continuarão a lutar contra o terrorismo com determinação e determinação até que não reste um único terrorista”.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) é uma organização terrorista proibida na Turquia, nos Estados Unidos e no Reino Unido e luta contra o Estado turco desde a década de 1980, em defesa dos direitos da minoria curda.

Esta quinta-feira, as forças curdas revelaram que 12 civis, incluindo duas crianças, morreram em ataques turcos no norte e leste da Síria.“Para além das zonas povoadas, os aviões de guerra eturcos visaram padarias, centrais elétricas, instalações petrolíferas e postos de controlo das Forças de Segurança Interna (curdas)”, acrescenta o comunicado, que dá ainda conta de fogo de artilharia turca.O exército turco, que controla várias zonas do norte da Síria depois de ter expulsado as forças curdas, efetua regularmente ataques nas zonas controladas pelos curdos.

Ancara aponta o dedo a PKK pelo ataque

As autoridades turcas indicaram o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) como “provável” responsável pelo atentado que matou cinco pessoas e feriu mais de vinte na quarta-feira, perto de Ancara, em represália pelos ataques contra posições do PKK no Iraque e na Síria.

A TAI, um fabricante estatal de defesa, cria e monta aeronaves militares e civis nas instalações. Nem o PKK nem qualquer outro grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

Vários vídeos do ataque de quarta-feira mostram pelo menos duas pessoas a disparar armas à entrada da Turkish Aerospace Industries (TAI), situada a cerca de 40 quilómetros da capital.A explosão ocorreu por volta da hora da mudança de turno e o pessoal teve de ser encaminhado para abrigos.Na rede social X, o presidente turcoafirmando que as forças de segurança agiram rapidamente para neutralizar a ameaça e que “”.



As autoridades turcas impuseram um bloqueio aos meios de comunicação social sobre os pormenores do ataque e os utilizadores de grandes zonas do país referiram não poder utilizar redes sociais como o YouTube, o Instagram, o Facebook e o X.





A Turquia considera as Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), que dominam as FDS, como um ramo do PKK, que qualifica de “grupo terrorista”.

A importância da Turkish Aerospace Industries

A Turkish Aerospace Industries (TAI) é um componente-chave na indústria aeroespacial turca, concebendo, desenvolvendo e fabricando várias aeronaves para utilização comercial e militar.É a empresa designada pelo membro da NATO para ser o fabricante autorizado dos caças F-16 de conceção americana. A TAI também desempenha um papel na modernização de aviões mais antigos para utilização pelas forças armadas turcas.Os dois principais proprietários da empresa são as Forças Armadas turcas e um braço civil do governo turco encarregado de melhorar as suas capacidades de defesa e de gerir as aquisições militares.

A explosão ocorreu durante a realização de uma importante feira comercial para as indústrias de defesa e aeroespacial em Istambul, esta semana.