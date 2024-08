Turquia detém dezenas de suspeitos de ligações ao Estado Islâmico

2️⃣6️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 3️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-4” operasyonlarında 9️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗



Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan… pic.twitter.com/AvV7gHYy0k — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2024

", declarou o ministro em mensagem publicada na rede social X.. Temos apenas um objetivo: lutar sem hesitação, com as vossas orações e apoio, até que o último terrorista seja neutralizado", acrescentou.Esmirna (oeste), o centro (Kayseri, Konya), o sul (Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaras) e o leste (Elazig, Bingöl), enumerou Verlikaya.

A Turquia anuncia regularmente a detenção de suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico.

A última operação deste tipo, levada a cabo em março, envolveu 147 pessoas. Na altura, o Ministério do Interior turco contabilizou "2.919 pessoas detidas" por suspeita de ligações ao grupo jihadista.

Segundo as autoridades locais, dois homens suspeitos de envolvimento no atentado contra um concerto em Moscovo no início de março (139 mortos), reivindicado pelo Estado Islâmico, tinham passado várias semanas em solo turco antes de regressarem à Rússia.