Turquia em nova rota de colisão com UE no leste do Mediterrâneo

Quarta-feira,ao desviar a rota para evitar uma colisão frontal entre ambos, de acordo com fontes do Ministério da Defesa grego.Atenas referiu-se a uma "colisão menor" e a um "acidente", garantindo que onão sofreu danos e prosseguiu rumo a exercícios militares com navios franceses ao largo de Creta.e já tiveram a primeira resposta", clamou o Presidente turco, Tayyip Erdogan, num discurso quinta-feira em Ancara, numa presumível referência ao incidente entre oe o

Grécia e Turquia são aliados na NATO. Mas a sua relação está longe de ser amistosa. A tensão é constante entre ambos, devido a questões de jurisdição marítima, terrestre e aérea, centrada na ilha de Chipre, partilhada entre ambos. Em 1996, a disputa de uma série de ilhotas no Mar Egeu quase levou a um conflito aberto.

A exploração das reservas de petróleo e de gás ao largo de Creta tem sido um dos pretextos para Ancara se indispor com Atenas e, por extensão, com a União Europeia.A reação turca foi imediata."A França deveria evitar ações que possam fazer escalar a tensão no leste do Mediterrâneo", aconselhou Cavusoglu de visita à Suíça.

Apelos ao diálogo

seja na Líbia, no nordeste da Síria, no Iraque ou no Mediterrâneo", acrescentou durante uma conferência de imprensa, ao lado do seu homólogo suíço, e referindo outras áreas do globo em que Paris e Ancara têm adotado políticas opostas."Claro que não desejamos escalar mas a Grécia deveria agir com bom senso", afirmou. "Somos sempre adeptos do diálogo pacífico", acrescentou.A Suíça afirmou por seu lado estar disposta a apoiar esse mesmo diálogo para aligeirar as tensões, desde que essa fosse a vontade de ambas as partes.Já"Tudo se pode resolver, mas" disse Nikos Dendias esta sexta-feira.

"Espero que não haja conflito se todos mantiverem a cabeça fria e todos respeitarem a lei internacional, a lei internacional sobre áreas marítimas", referiu Dendias aos jornalistas em Viena de Áustria, depois de se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, de visita ao país.





Dendias disse que o encontro entre ambos tinha sido "cordial" e que os dois tinham tido uma "explicação aberta sobre o que está a suceder".





O Departamento de Estado norte-americano revelou apenas que os dois responsáveis diplomáticos debateram "a necessidade urgente de reduzir tensões no leste do Mediterrâneo".

numa altura em que Ancara pode a qualquer momento denunciar o acordo financeiro com Bruxelas sob o qual aceitou reter no seu território migrantes ilegais que pretendem entrar em território europeu.Devido à pandemia de Covid-19, Bruxelas teve recentemente de abrir os cordões à bolsa para financiar as economias dos seus estados membros mais afetados, e os fundos para estas operações foram retirados das missões Frontex, de vigilância do Mediterrâneo, e dos investimentos em forças de defesa europeias.